ONLINE: Vondroušová na úvod US Open hladce bere první set, nastoupí i Plíšková či Kvitová

Bez diváků i mnoha špičkových hráčů a hráček začíná úvodním dnem grandslamové US Open. Kvůli pandemii koronaviru provází prestižní podnik v New Yorku přísná opatření, která nedovolují účastníkům opustit „bublinu“ složenou z hotelu a areálu, tribuny zůstanou bez fanoušků.

Omezení a rizika spjatá s cestováním od startu odradila nemálo hvězd včetně obhájce titulu Španěla Nadala, v ženském pavouku pak chybí šest z osmi nejlepších hráček žebříčku.

Čeští zástupci však dorazili tradičně v hojném počtu, v programu prvního dne se z nich představí pět tenistek.

Markéta Vondroušová soupeří na kurtu číslo 7 s Belgičankou Greetje Minnenovou, se 106. tenistkou žebříčku se potkává poprvé v kariéře.

ONLINE: Vondroušová vs. Minnenová Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Světová devatenáctka Vondroušová po restartu sezony zatím dál čeká na první vítězství, v Palermu i na generálce na US Open v New Yorku prohrála v prvním kole po třísetových bitvách. Její 23letá protivnice má ovšem stejnou bilanci.

První zápas celého turnaje na centrálním kurtu Arthura Ashe obstará nejvýše nasazená tenistka dvouhry, Karolína Plíšková. V 1. kole narazí na Anhelinu Kalininovou z Ukrajiny, aktérky vejdou na dvorec v 18:00 středoevropského času.

ONLINE: Kar. Plíšková vs. Anhelina Kalininová Utkání budeme od 18:00 SEČ podrobně sledovat.

Také Plíškové se poslední prověrka před newyorským grandslamem nevydařila, světová trojka podlehla ve dvou setech Rusce Veronice Kuděrmětovové. Nicméně ve svém prvním duelu s 145. tenistkou pořadí Kalininovou, pro níž půjde o první ostrý start od začátku března, bude Češka jasnou favoritkou.

Papírově ošemetnější sokyni přidělil los na úvod turnaje Petře Kvitové. Levoruká česká tenistka se na kurtu číslo 17 střetne s finalistkou nedávného turnaje v Praze Rumunkou Irinou Beguovou, kterou však ve všech čtyřech předchozích případech přehrála.

ONLINE: Petra Kvitová vs. Irina Beguová Utkání začínající zhruba v 18:30 SEČ budeme sledovat.

„Nastoupily jsme teď na novou cestu a pro všechny to bude vážně velká výzva,“ uvědomuje si dvanáctá hráčka světa Kvitová, která před týdnem v generálce na US Open ztratila nečekaně hned první zápas s krajankou Marií Bouzkovou.

US Open 2020 speciální příloha iDNES.cz

Jak si povede při reparátu proti 70. hráčce světa Beguové, která v polovině měsíce dokráčela v české metropoli až do finále, kde padla s krajankou Simonou Halepovou?

Napočtvrté se v hlavní soutěži na grandslamu ukáže Tereza Martincová, o premiérovou výhru bude usilovat proti velmi kvalitní soupeřce, čeká ji nasazená osmička Petra Martičová z Chorvatska.

ONLINE: Tereza Martincová vs. Petra Martičová Utkání začínající zhruba ve 21:00 SEČ budeme sledovat.

Letošnímu US Open nepředchází kvalifikace, v níž by za normálních okolností musela 138. hráčka světa Martincová o postup bojovat, díky četným omluvenkám ostatních kolegyň z branže se ale Češka dostala rovnou mezi 128 vyvolených.

Se zmíněným skalpem hvězdné krajanky z přípravného turnaje v New Yorku Kvitové vstoupí do US Open Marie Bouzková, kterou na úvod na kurtu číslo 5 prověří Američanka Jessica Pegulaová.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Jessica Pegulaová Utkání začínající zhruba v 00:30 SEČ budeme sledovat.

„Tvrdě jsem makala, abych byla připravená na opravdu velké duely,“ prozradila Češka, která kromě Kvitové po restartu sezony zaskočila například i Britku Johannu Kontaovou. Na americkém grandslamu ale zápas nikdy nevyhrála, nicméně Pegulaovou, 83. hráčku žebříčku, před dvěma lety zdolala ve dvou setech.

V úvodním dni vstoupí do US Open i srbská nasazená jednička a vítěz přípravného turnaje v New Yorku Novak Djokovič nebo turnajová čtyřka Stefanos Tsitsipas z Řecka. Po skreči v sobotním finále se pokusí dát do kupy Japonka Naomi Ósakaová, kterou čeká krajanka Misaki Doiová.

V úterý půjdou do akce i zbylé české naděje, tedy Karolína Muchová, která vyzve domácí legendu Venus Williamsovou, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a jediný mužský zástupce Jiří Veselý.