Jednička padla. Nejsem robot. A není důvod panikařit, prohlásila Plíšková

Najednou její servis nabral grády. Konečně začala přes síť pálit vítězné míče. Dvakrát vedla nasazená jednička v závěru druhé sady při soupeřčině podání 30-0. Jednou si dokonce vytvořila setbol.

Prodloužení mače do třetí sady bylo tak blízko! Francouzka se však odmítla vzdát velké příležitosti a statečně utkání dotloukla.

V sedmém vzájemném mači počtvrté zdolala svou českou sokyni, která byla ještě ve středu odpoledne třetí největší favoritkou na titul podle slavné sázkové kanceláře William Hill.

Plíšková po bídném startu a pozoruhodném povstání zvadla v tie breaku a rozloučila se s Flushing Meadows porážkou 1:6, 6:7.

Jen na chvilku zabralo rozlámání rakety či povzbuzování kouče Daniho Vallverdua.

Proměnila jediný ze šesti brejkbolů. Ani jednou nebodovala na síti. Na vítězné údery ji Francouzka přestřílela 30-13.

Minulý týden jste vypadla hned v prvním kole. Co zapříčinilo dvě časné porážky v New Yorku? Rychlost povrchu? Atmosféra? Tlak na nasazenou jedničku?

Nic z toho. Žádný z mých zápasů nebyl tak špatný. Některé holky prostě teď hrají dobře a Garciaová mezi ně patří. Nepustila mě k mé hře. Do míčů tloukla strašně rychle, chodila mi do servisu, sama dobře podávala.

Udělala byste něco jinak?

Mohla jsem zvolit jiné řešení na svůj setbol. Měla jsem její druhé podání na forhendu, možná to chtělo jít do výměny. Šla jsem do úderu naplno, jenže na kurtu dost foukal vítr. Ale platí, že jsem si vytvořila šance a nevyužila je.

Co byste ještě řekla ke svému výkonu?

Nehrála jsem úplně špatně, ale ani dobře. Ona byla zvlášť v prvním setu neskutečně agresivní. Hlavně na začátku mi nešlo podání. Nejsem robot. Nemůžu každý den hrát dokonale.

Chystáte se co nejdřív opustit Ameriku?

Poletím ve čtvrtek. Jsem přihlášená do Říma, Štrasburku a samozřejmě do Paříže. Myslím, že co nejdřív začnu trénovat na antuce.

Co si vezmete ze svého vystoupení v New Yorku?

Nemám tak špatný pocit jako spousta lidí okolo. Nějakou dobu jsem nehrála, tak dlouhou pauzu jsem nezažila, takže potřebuju čas, abych se dostala do turnajového rytmu. Doufám, že se mi to povede na antuce. Po Roland Garros by sezona měla pokračovat. Tentokrát se netěším na dovolenou. Sotva jsme začaly, takže není důvod panikařit.