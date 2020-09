ONLINE: Silná trojka v akci. Hraje Vondroušová, nastoupí i Kvitová a Plíšková

Sledujeme online 16:36

Třetí den tenisového US Open posílá do hry tři nejlepší české tenistky. Markéta Vondroušová hraje o postup do 3. kola s Aljaksandrou Sasnovičovou z Běloruska, Petra Kvitová na centrkurtu vyzve od 18:00 Ukrajinku Katerynu Kozlovovou a okolo 20:30 nastoupí na dvorci Louise Armstronga turnajová jednička Karolína Plíšková proti Francouzce Caroline Garciaové.