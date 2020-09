Grandslam už je zpátky. Radost taky. Aneb třikrát 63 minut plných příslibů

Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová.

Turnajové nasazené číslo 1, 6 a 12.

Dvě stálice ve světové špičce plus loňská finalistka Roland Garros.

Českým hvězdám úvod US Open vyšel Zpravodajství z 1. dne US Open

Jenže také dámy, které měly od restartu WTA v součtu zlověstnou bilanci 0-4. Nevyhrály ani zápas.

Tedy až do startu US Open.

„Předchozí výsledky mě docela shodily dolů, navíc ty nervy... O to radši jsem za postup,“ pronesla Vondroušová poté, co bez potíží vyřídila Belgičanku Minnenovou 6:1, 6:4.

Plíšková po občas lehce škobrtavém rozjezdu přeřadila tak, že nebohá Ukrajinka Kalininová nakonec schytala kanára (6:4, 6:0).

Kvitová zase popřela teorii o tom, že počet odehraných duelů je nyní jedním z klíčových faktorů, a smetla nedávnou pražskou finalistku Beguovou 6:3, 6:2.

Třikrát 63 minut plných příslibů!

Návrat zápasů, návrat výher

Kdo chce ve sportu mít klid, nechť zakotví v průměru – a to je poslední věc, o kterou české tenistky stojí. Roky už je na ně spoleh. Třeba loni byly na grandslamech excelentní: v Melbourne Kvitová ve finále a Plíšková v semifinále, v Paříži Vondroušová v boji o titul, v Londýně mezi čtyřmi nejlepšími Strýcová... Není divu, že se od nich čeká hodně, bez ohledu na velkou nevyzpytatelnost současné ženské scény.

A nejvíc od tria, jež vstoupilo do hry; další nadějí je Karolína Muchová, která dnes newyorský grandslam začne přetěžkou zkouškou proti Venus Williamsové.

Lehká jízda prvním kolem samozřejmě není žádnou garancí úspěchu. Ale příjemný je už fakt, že se nezrodilo překvapení. Že oproti generálce Western&Southern Open, hrané z bezpečnostních důvodů na stejném místě, všechny tři poskočily vpřed herně i výsledkově.

„Je složité být dlouhou dobu bez zápasů a teď to trvalo pět měsíců,“ bilancovala po postupu Plíšková. „V průběhu utkání jsem se cítila líp a líp. Na první kolo to bylo docela dobré. Po vyřazení na minulém turnaji mám za sebou týden solidního tréninku a bylo to znát.“

Řízky i nákupy

Mají toho vlastně na úvod US Open docela dost společného. Uzpůsobily mysli faktu, že se hraje bez diváků, v podivné kulise bez potlesku po výměnách, kdy přistávající letadla nepůsobí jako obvyklý doplněk bouřlivých tribun, nýbrž jako vetřelecký vpád rachotu do říše ticha.

Kvitová: „Mentálně je to náročné, ale musím se prostě motivovat sama. Od začátku až do konce.“

Plíšková: „Při generálce tady jsem nejdřív nevěděla, jestli se vůbec radovat, nebo být potichu. Ta zkušenost mi pomohla pro 1. kolo.“

Vondroušová: „Diváci vás vždycky vyburcují, každý se před nimi chce předvést, ale pomalu si zvykám. Nejdůležitější je vžít se do zápasu a nepřemýšlet nad tím, jestli tam lidi jsou, nebo ne.“

A taky si vyzkoušely, že i v tenisové bublině to není nuda k nepřežití.

Vondroušová oceňuje, že nasazené dostaly svůj soukromý box na centrkurtu, kde s týmem jí, odpočívá a sleduje ostatní zápasy.

Kvitová si z české restaurace v New Yorku objednala tak dobře vyhlížející národní pokrmy, že už krajanky vyzvídaly adresu.

A Plíšková, milovnice obchodů s módou, si snadno poradila: „Nakupuju teď na internetu!“

Přizpůsobit se je nutné v mnoha ohledech. Ale výsledky, na něž jsou silné Češky v úvodní rundě zvyklé, zatím zůstávají stejné jako dřív.