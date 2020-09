Jídlo na klíně v plastové misce? Zvláštní, říká Kvitová. Kurty jí ale sedí

7:59 , aktualizováno 7:59

Minulý týden tenistka Petra Kvitová na moment povolila a znamenitě rozehraná partie s krajankou Marií Bouzkovou se jí v New Yorku vymkla z rukou. Z generálky se poučila a v prvním kole US Open hnala Rumunku Irinu Camelii Beguovou v podstatě od začátku do konce. Za 63 minut bylo vyřízeno. 6:3, 6:2.