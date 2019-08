Strýcová je na US Open ve třetím kole čtyřhry, o osmifinále zabojuje Nadal

Zvětšit fotografii Barbora Strýcová (vlevo) a Sie Šu-wej na archivním snímku | foto: AP

dnes 20:05

Během šestého dne tenisového grandslamu US Open se ve dvouhrách čeští zástupci nepředstaví. O postup do osmifinále bude usilovat například Španěl Rafael Nadal, jehož soupeřem bude Korejec Čong Hjon, nebo obhájkyně titulu Naomi Ósakaová z Japonska, kterou čeká domácí talent Cori Gauffová. České barvy ve čtyřhře dál úspěšně hájí Barbora Strýcová, která po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolala Polky Magdu Linetteovou a Igu Šwiatekovou 6:4 a 7:6 a postoupila do třetího kola.

Wimbledonské vítězky Strýcová a Sie Šu-wej vyhrály na grandslamu osmý zápas v řadě. V New Yorku druhé nasazené hráčky zdolaly Polky za hodinu a čtyřicet minut. Strýcová zvýšila své naděje, že po US Open uhájí pozici deblové jedničky před Francouzkou Kristinou Mladenovicovou a Maďarkou Tímeou Babosovou. Se soutěží se ve druhém kole rozloučili američtí mladíci s českými kořeny Martin Damm junior a Toby Kodat. S vítězi letošního Roland Garros Kevinem Krawietzem a Andreasem Miesem z Německa prohráli po setech 2:6 a 5:7. Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů Ženy Dvouhra - 3. kolo:

Mertensová (25-Belg.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 6:3

Townsendová (USA) - Cirsteaová (Rum.) 7:5, 6:2 Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Linetteová, Šwiateková (Pol.) 6:4, 7:6 (7:4)



ČTK , kuč Stanislav Kučera Autoři: