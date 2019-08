Sváteční šance, výkon nic moc. Škoda, ani Serena nezářila, řekla Češka

Tenis

Dalších 7 fotografií v galerii Karolína Muchová (vpravo) gratuluje Sereně Williamsové k postupu do osmifinále US Open. | foto: Reuters

dnes 7:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Když tenistka Karolína Muchová v chodbě u vstupu do Ashe Stadium slyšela ryčný aplaus pro Serenu Williamsovou, která nakráčela na kurt před ní, zahřálo ji u srdce. Na zápas s legendou a bouřlivou atmosféru se těšila, netížila ji tréma. Zjistila, že domácí modla nehraje nadpozemsky. O to víc ji mrzela promarněná příležitost.

Muchová v uplynulých dvanácti měsících na grandslamech zdolala Garbiňe Muguruzaovou, Karolínu Plíškovou nebo Anett Kontaveitovou. Odborníky i běžné fanoušky na Flushing Meadows zajímalo, zda nadějná Češka dokáže potrápit majitelku 23 singlových grandslamových trofejí. „Patrick je vynikající skaut. I proto vím, že soupeřka hraje dobře,“ pochválila Williamsová svého kouče Mouratogloua i vyzývatelku Muchovou. ZPRAVODAJSTVÍ z pátého dne US Open Ta se ujala vedení 3:2 a nad modrozeleným jevištěm vířilo napětí. Jenže šampionka si přivlastnila deset z následujících dvanácti gamů a bylo po dramatu. „Zápas mi proklouzl mezi prsty,“ litovala Muchová. „Vůbec jsem se nedostala do rytmu. Chybělo mi správné načasování. Netrefovala jsem první servis. Dělala jsem moc chyb, z čehož jsem byla taková negativnější.“ Několik výměn se jí povedlo náramně. Naznačila, jaké umění se v ní skrývá. Jenže k triumfu nad superstar na největším tenisovém stadionu na světě ještě nedozrála. „Povrch byl o dost pomalejší než na venkovních kurtech. Obtížně jsem si zvykala na odlišné prostředí. Zatímco mě na Ashe Stadium pustili k rozehrávce na nějakých dvacet minut, top hráčky jsou na něm jako doma.“ Při svém prvním startu na hlavní scéně US Open se spíš rozkoukávala. Doufá, že se na ni v budoucnu vrátí. Porážku však na vnější okolnosti nesváděla. A litovala vlastních nedostatků. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Nezdálo se mi, že by Serena pálila nějaké bomby. Že by nějak zářila. Naopak nestíhala, když jsem ji honila zleva doprava. Dala mi nějaké šance na brejk. Mohla jsem skóre dotáhnout, jenže nevydržela jsem ve výměnách. Nešlo mi to, takže jsem na sebe byla naštvaná. Loni jsem se tu cítila mnohem líp.“ Sváteční příležitost nevyužila. Nicméně nasbírala plnou náruč zkušeností. Z posledních dvou grandslamů má znamenitou bilanci 6-2. Na žebříčku byla loni před US Open na 202. místě a teď se zabydluje v Top 50. Ve třiadvaceti se jen pozvolna blíží ke svému výkonnostnímu stropu. Podobných velkých partií ještě může zažít spoustu.