Září na univerzitě, teď chce mladý Brit na Tour. Je jako gazela, říká jeho kouč

„Je to skvělá příležitost pro mnoho vysokoškolských tenistů, protože jsme kvůli studiu promeškali čtyři roky na Tour,“ pochvaloval si program, který společně s ATP pořádá univerzitní organizace ITA a jehož cílem je urychlení cesty hráčů na profesionální dráhu.

Samuel díky němu získal šest volných vstupenek do hlavních soutěží challengerů. Hned první využil tento týden v Calgary, kde zapsal třetí vítězství na této úrovni.

„Mám pocit, že se naší hrou můžeme vyrovnat soupeřům, kteří takové turnaje hrají. Jen jsme neměli dost času získat body, abychom se na ně taky dostali,“ vyprávěla hvězda univerzity v Jižní Karolíně na kanadském podniku pro ATP.

Na vysoké škole zářil kromě dvouhry také ve čtyřhře. Zatímco v individuální sezoně se pod vedením trenéra Joshe Goffiho pyšnil zápasovou bilancí 24:5, s krajanem Connorem Thomsonem se v deblu stali prvními šampiony své univerzity na prestižním turnaji All-American.

Parťáci z univerzity v Jižní Karolíně, Toby Samuel (vlevo) a Connor Thomson.

„Na kurtu je jako gazela. Pohybuje se na něm stejně jako dobří hráči na Tour,“ chválil svého svěřence kouč Goffi. „Má velmi silný bekhend a jeho forhend je extrémně těžké vrátit, dokáže ho parádně roztočit. Umí kvalitně podávat.“

Všech předností teď může využít proti profesionálům, z univerzity si na semestr vzal volno, aby si život na Tour ozkoušel. Pak se ale na vysokou školu plánuje vrátit a získat titul ve sportovním managementu. Na závěr vysokoškolského studia má naplánovaný ještě jeden velký cíl.

„Rád bych zakončil univerzitní kariéru týmovým titulem, vždycky jsem si přál ho vybojovat,“ prozradil. „Všechno, co mi škola dala, bych jí chtěl aspoň trošku vrátit. Pak se budu snažit prorazit na Tour co nejvýš, bylo by úžasné vidět svoje jméno na velkých turnajích.“

I když by v případě soustředění na profesionální kariéru mohl body do hodnocení sbírat už dříve, cesty přes univerzitu nelituje.

„Byly to nejlepší roky mého života,“ přiznal Samuel s úsměvem. „Už jen to, že jsem mohl hrát a trénovat se skupinou stejně starých kluků, se kterými si rozumím, a pod skvělým trenérem, jako je Josh, byla cenná zkušenost.“

A tak doufá, že mu čtyři roky strávené v Jižní Karolíně pomůžou s dalším působením v dospělém tenise. „Vyspěl jsem na kurtu i mimo něj. Teď už jsem připraven.“

Inspirací mu může být stejně starý Američan Ben Shelton, který svůj první rok na Tour ošperkoval účastí ve čtvrtfinále US Open a titulem z turnaje ATP 500.