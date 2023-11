ATP mění kalendář: zmizí tradiční turnaj na trávě, úroveň má jít nahoru

Největší rozruch vzbudilo rozhodnutí o vyškrtnutí turnaje v Newportu, jehož tradice sahá do roku 1976. Na Rhode Islandu navíc sídlí Mezinárodní tenisová síň slávy, do níž legendy sportu vstupovaly právě během probíhající akce. V klasickém termínu se tak ceremoniál uskuteční naposledy příští rok.

Češi v Síni slávy v závorce rok uvedení Jaroslav Drobný (1983)

Jan Kodeš (1990)

Hana Mandlíková (1994)

Martina Navrátilová (2000)

Ivan Lendl (2001)

Jana Novotná (2005)

Karel Koželuh (2006)

Helena Suková (2018)

Ředitelka komunikace Mezinárodní tenisové síně slávy Megan Erbesová pro The Newport Daily News vysvětlila, že červencový turnaj doplatil na své umístění v kalendáři: „ATP chtěla uvolnit místo po Wimbledonu.“

Organizátoři se v současnosti rozhodují, jak budou postupovat dále. Ve hře je pořádání turnaje WTA, či exhibic ve spolupráci s ATP. Větší volnost ale získají při plánování slavnostního ceremoniálu pro vstup do Síně slávy, který už nebude pevně svázán s jediným soutěžním týdnem. „Ale rozhodně chceme udržet letní termín,“ uvedla Erbesová.

O přesunu slavnosti, kterou z Čechů naposledy prožila v roce 2018 Helena Suková, se neuvažuje. „Všechny nové členy chceme vítat v Newportu,“ ubezpečila Erbesová, která si uvědomuje, že v příštích letech se může jednat i o věhlasná jména: Serenu Williamsovou a Rogera Federera.

Helena Suková a Němec Michael Stich byli uvedeni do tenisové síně slávy.

„Ve spolupráci s Mezinárodní tenisovou síní slávy, jedním z nejvýznamnějších míst našeho sportu, budeme pokračovat i v následujících letech,“ přislíbil Eric Starelli z americké odnože ATP.

Ve Spojených státech zmizí ještě turnaj v Atlantě, na evropském kontinentu asociace vyškrtla antukový podnik v Lyonu.

Všechny změny jsou součástí dlouhodobé strategie One Vision, pomocí které má do mužského tenisu během pěti let v rámci investic přitéct více než 50 milionů dolarů. „Chceme zase posunout nastavenou laťku,“ vysvětloval předseda ATP Andrea Gaudenzi.

Z kategorie ATP 250 na ATP 500 mají povýšit turnaje v Dallasu, Dauhá a Mnichově, kde proběhne nákladná rekonstrukce areálu. Změny se dotknou také podniků Masters, asociace by konání aspoň části z nich ráda prodloužila na 12 dnů.