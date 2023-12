Prvním asijským tenistou v Síni slávy bude Ind Paes, přítel Čechů

Paes získal kariérní Grand Slam v mužské i smíšené čtyřhře a byl světovou jedničkou. Z osmi grandslamových titulů v mužském deblu získal pět po boku Čechů: s Martinem Dammem vyhrál US Open 2006, s Lukášem Dlouhým v roce 2009 Roland Garros a US Open a s Radkem Štěpánkem Australian Open 2012 a US Open 2013. Tituly na ATP Tour sbíral také s Davidem Riklem, v mixu vítězil i s Martinou Navrátilovou.

„Po třech dekádách vášně pro náš sport a hraní pro více než 1,3 miliardy Indů na olympiádách a v Davis Cupu jsem nadšený, že má práce byla oceněna,“ uvedl Paes již při zveřejnění nominace.

Síň slávy existuje od roku 1955 a je v ní osm českých či československých tenistů, jako poslední byla uvedena Helena Suková v roce 2018. O rok později do ní vstoupila jako první hráčka z Asie Číňanka Li Na. Paesovou zásluhou se Indie stane 28. zemí, která má v Síni slávy svého zástupce.