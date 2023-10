Rok snů. Shelton získal titul, vystřelil v žebříčku a zahraje si debl s Čechem

„V poslední době jsem udělal obrovský progres. První titul na okruhu ATP pro mě znamená opravdu hodně,“ prozradil mladý Američan pro oficiální web asociace. Ve finále pětistovky v Tokiu zdolal Rusa Aslana Karaceva 7:5, 6:1 a v žebříčku se posunul už na 15. místo.

„Překonal jsem svá letošní očekávání. Byl to pro mě rok snů, hrál jsem na různých površích, seznámil se s novými a odlišnými kulturami. Můj první celý rok na Tour jsem si opravdu užil,“ vyprávěl Shelton, jenž byl ještě loni americkým univerzitním šampionem.

Při svém premiérovém finálovém zápase na okruhu ATP působil sebevědomě. „Bylo to zajímavé. Čekal jsem, že budu mnohem nervóznější,“ přiznal. „Ale na kurtu jsem se cítil docela vyrovnaný a s jasnou myslí. Nevím, co mi dodalo tolik klidu do hry.“

Zároveň však prozradil, že velkou sebejistotu mu přinesla nedávná účast v semifinále US Open. „Nabudilo mě to do dalších zápasů, jsem díky tomu v neuvěřitelné formě,“ radoval se. „Zároveň jsem dokázal sám sobě, že můžu vzdorovat i těm nejlepším hráčům.“

Mezi poslední čtyřkou amerického grandslamu si dokonce zahrál proti srbskému velikánovi Novaku Djokovičovi. „Vidět velké šampiony, kteří pravidelně vyhrávají turnaje a dokážou si udržet perfektní formu dlouhodobě, je neuvěřitelně motivující,“ cení si Američan, jenž z posledních šestnácti zápasů prohrál pouze dva.

Minulý týden se dostal do čtvrtfinále v Šanghaji, kromě semifinále US Open si letos zahrál i čtvrtfinále majoru v Melbourne.

„Těším se na poslední část roku, protože se cítím dobře. Doufám, že sezonu zakončím pěkným výsledkem,“ přeje si Shelton, který si titulem v Tokiu zvýšil teoretickou šanci na účast na prestižním Turnaji mistrů.

Aktuálně totiž ztrácí 825 bodů na osmého Holgera Runeho, který zaujímá poslední kvalifikační místo. Aby se na turnaj, který začne 12. listopadu v Turíně, dostal, musel by parádní formu udržet i na podnicích ve Vídni a Paříži.

Ve Francii se přiblíží i českým fanouškům, kromě singlu totiž sehraje debl po boku Jiřího Lehečky.

Dál tak může zvyšovat povědomí o nové tenisové generaci i hájit postavení Američanů. „V nejlepší patnáctce jsme hned čtyři. V této době je skvělé být součástí amerického tenisu,“ připomněl výkony krajanů Taylora Fritze, Tommyho Paula a Francese Tiafoea.

Jízdu po Tour si 21letý Shelton užívá naplno. Přesto je vděčný, že se mohl tenisově rozehrát na floridské univerzitě. „Tamní trenéři byli obrovskou součástí mého rozvoje. Děkuju jim za podporu stejně jako mé rodině.“

Shelton výhrou na okruhu ATP napodobil svého otce Bryana a společně se tak stali čtvrtým párem táty a syna, který na takový úspěch v Open éře dosáhl.