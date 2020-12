VIDEA ROKU: Djokovič napálil rozhodčí, tenisová kráska i skvělá Kvitová

Neslavně skončila pouť pavoukem US Open pro Novaka Djokoviče, největší favorit dvouhry mužů v osmifinále trefil míčem čárovou rozhodčí a byl diskvalifikován. Srb samozřejmě nechtěl nikoho zasáhnout. Do balonu neudeřil zvlášť prudce. Nedíval se, kam ho posílá. V danou chvíli měl prostě ukrutnou smůlu. Posuďte ale sami, zda by si hráči neměli přece jenom dávat na dvorci pozor, kam míčky po výměně posílají.

Seznamte se s možná nejkrásnější teniskou světa Susan Giovanardiovou. Je jí dvacet let a už si stihla vysloužit přezdívku novodobá Sophia Lorenová. Vloni se dostala do finále soutěže Miss Italia, teď chce zaujmout hraním tenisu. Její cíl? „Dostat se do první světové stovky a hrát grandslamy,“ říká kráska. Minimálně podle svého Instagramu trénink nepodceňuje.



A nastupují také nové české naděje. Devatenáctiletý český tenista Jonáš Forejtek smetl v 1. kole turnaje v Sofii při svém debutu na okruhu ATP osmého nasazeného Marina Čiliče z Chorvatska 6:3, 6:2. Forejtek, který v době zápasu uzavíral čtvrtou stovku, startoval v Bulharsku v hlavní soutěži na divokou kartu. Zápas s o třináct let starším vítězem US Open z roku 2014 rozhodl vydařenou pasáží na přelomu obou setů.

K tenisu patří i zábava. Na kurtu si po boku tenisových hvězd zařádil jeden z nejbohatších mužů planety. Roger Federer si poprvé zahrál tenis ve své „druhé vlasti“ Jihoafrické republice a v exhibici v Kapském Městě porazil 6:4, 3:6, 6:3 svého dlouholetého rivala Rafaela Nadala. Předkrm samotnému duelu obstarala čtyřhra, v níž vytvořil Federer dvojici se zakladatelem firmy Microsoft a filantropem Billem Gatesem. Společně v exhibici porazili 6:3 Nadala s jihoafrickým moderátorem a komikem Trevorem Noahem.

Letošní tenisová sezona byla kratší než obvykle. Mnoho turnajů včetně slavného Wimbledonu se vůbec nekonalo. Petra Kvitová si přesto rok užila. Mohla více odpočívat a dařilo se jí na grandslamech. Třeba v Paříži na antuce, která zrovna není jejím nejoblíbenějším povrchem, postoupila až do semifinále.