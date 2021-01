Djokovič v Adelaide překvapil. Nejprve odstoupil, pak si zahrál druhý set

„Omlouvám se, že jsem nehrál od začátku, ale poslední dva dny jsem se necítil dobře a musel jsem jít za fyzioterapeutem,“ řekl Djokovič, kterého nahradil krajan Krajinovič a první set nad Italem Sinnerem vyhrál 6:3. Stejným poměrem si ve druhé sadě s italským talentem poradil i sedmnáctinásobný grandslamový vítěz.

„Není to snadné, ale hrát přes bolest je součást naší práce. A za ty roky si na to zvyknete,“ uvedl Djokovič. „Jde o to, jestli je bolest snesitelná, nebo ne. A vzhledem k tomu, že jsem měl za sebou náročnou přípravu a čeká ATP Cup a Australian Open, tak jsem nechtěl riskovat,“ dodal.

Vítězství před zhruba čtyřmi tisícovkami diváků si v přípravě na první grandslam sezony připsala i Serena Williamsová, která si v Adelaide v souboji bývalých světových jedniček poradila 6:2, 2:6 a 10:7 s Naomi Ósakaovou z Japonska. „Užila jsem si to, vždyť před diváky jsme nehrály snad rok,“ řekla americká tenistka.

Vítězka 23 grandslamů sice v Adelaide nemusela jako tenisté v Melbourne do přísné karantény na hotelovém pokoji, ale i tak byla ráda, že má volnější dvoutýdenní izolaci za sebou. „Díky, že nám to vaše zákony umožnily,“ uvedla Williamsová, která jako první věc po skončení karantény vyrazila ven s tříletou dcerou Olympií.

„Šly jsme do zoo,“ citovala Williamsovou agentura AP. „Jsem ráda, že izolaci máme za sebou. Být tak dlouho s tříletým dítětem a dělat mu jeho nejlepší kamarádku bylo v kombinaci s tréninkem velmi náročné. Ale stejně bych nic neměnila a užila jsem si každý okamžik,“ dodala.