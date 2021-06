Taktické chyby, sokyně jako zeď, bolavý sval. Konec. Teď Muchová vyhlíží trávu

Po Karolíně Plíškové i ona v Paříži zjistila, jak obtížné je nyní zápolení se šampionkou US Open 2017 a finalistkou Roland Garros 2018.

„Takticky jsem zápas nezvládla úplně nejlíp,“ prohlásila Muchová při videokonferenci s českými reportéry. „Nebyla jsem trpělivá, udělala jsem kupu chyb. Výkon nebyl podle mých představ.“

V čem je hra Stephensové nejvíc nepříjemná?

Byla jako zeď, prakticky mi všechno vracela. Hrála vysoké míče a já si nemohla najít rytmus, kdy do míče jít a kdy trochu ubrat. Ale skóre bylo pořád těsné. Určitě jsem mohla dostat zápas do třetího setu.

Podávala jste pomaleji. Pokazila jste smeč. Jak vás omezovaly vleklé problémy s břišním svalem, které vás moří od Australian Open?

Při té smeči jsem zakopla o svoje nohy. Za tenhle kiks břišák nemohl. (směje se) Ale do servisu se pořád nemůžu opřít na sto procent, což poznamenává mou psychicku. Ale aspoň jsem se nedostala za hranu bolesti. Je super, že za týden můžu nastoupit v Berlíně do turnaje na trávě.

Čeká vás nějaká další léčba?

Potřebuju hlavně klid. Poletím co nejdřív domů, moji fyzioterapeuti mi pomůžou. Za pár dní budu fajn. Do Berlína a na Wimbledon se moc těším. Minulý rok se travnaté turnaje nekonaly, chyběly nejen mně.

V Londýně jste předloni pronikla do čtvrtfinále. Chystáte s koučem Kotyzou speciální trénink pohybu na trávě?

Ještě jsme se o tom nebavili. Ale nemyslím si, že budu běhat po fotbalovém hřišti. Uděláme pár tréninků na betonu a pak to zkusím rychle chytnout v Berlíně. Na trávě jsem toho zas tak moc neodehrála, ale můj styl by na ní mohl na soupeřky platit jako před dvěma lety na Wimbledonu.

Není škoda, že na nejrychlejším povrchu stihnete jen dvě akce?

Beru to tak, jak to je. Roland Garros se o týden posunulo, díky čemuž tady můžeme mít diváky, což je skvělé. Jeden turnaj není zrovna světová příprava na Wimbledon, ale nic nenadělám.

Pořád plánujete účast na olympiádě v Japonsku?

Program je neskutečně namačkaný. Po Wimbledonu se máme přesunout do Tokia, pak nás hned čekají turnaje v Americe. Ale pořád je to olympiáda. Reprezentovat je čest, něco skvělého. Kdybych se dostala do nominace, vážila bych si toho a na hry bych letěla.