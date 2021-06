Zápasy vyhrává i sleduje. Za den jsem jich viděla dvacet, říká Vondroušová

Jaký jste si užila návrat na kurt Suzanne Lenglenové, na který máte skvělé vzpomínky z tažení do finále v roce 2019?

Už před turnajem jsem si na něm jednou zatrénovala, mám ho velmi ráda. Celkově na mě tady vzpomínky dýchají a přijde mi, že i lidi mě docela podporují. Takže celé je to tady super.

ZPRAVODAJSTVÍ Vondroušová je v Paříži v osmifinále

Působila jste velmi sebejistě, s tím musíte být spokojená.

Zápas byl takový nahoru dolů, soupeřka občas zahrála dobře, pak zase divně, takže chybělo tempo. Lámalo se to na konci, kdy jsem zůstala klidná. I když prohrávám 0:30 nebo 15:40, pořád si říkám, že ještě můžu vyhrát, neříkám si, že už to je ztracený game, věřím si do poslední chvíle.

Jak bylo těžké zvládat rotované údery a další fígle, kterými se vás Hercogová snažila rozhodit?

Hrála jsem s ní minulý rok v Římě, takže jsem nějak věděla, do čeho jdu. V prvním setu to tolik neliftovala, ale pak to bylo horší. Údery hrála hrozně dlouhé a mě se míče těžko hrály hned po odskoku a těžko jsem z nich něco vymýšlela. Ještě jak nejsem úplně nejvyšší, tak se mi z toho hrálo docela blbě. Ale jsem ráda, že jsem to ustála.

Svědčí o vaší pohodě i takové zpracování herních situací?

Tušila jsem, že to začne dělat, protože když jsme hrály normálně, tak mi přišlo, že jsem měla výměny pod kontrolou. Takže bylo jasné, že i kouč jí začne něco radit a že bude zkoušet něco změnit.

Pestrý tenis jste předváděla hlavně vy sama.

Asi je to ve mně, nejsem typ, že bych do toho jenom střílela. Mám ráda pestrou hru, mám ji v sobě odmala. Tím se asi liším od ostatních holek.

Byl pro vás tedy největší komplikací nefungující mikrofon při pozápasovém rozhovoru?

Ke konci se mohl zkomplikovat i zápas, kdybych prohrála game na 4:5, tak by to určitě ještě bylo těžké. Stav 5:3 furt znamená jen jeden brejk, takže to bylo těžké ustát. A mikrofon pak byl taky těžký.

Na grandslamech jste v osmifinále počtvrté v kariéře, vyhovuje vám jejich atmosféra?

Cítím se na nich dobře, poslední dva se mi povedly, v Austrálii jsem taky byla ve druhém týdnu. Tady jsou zpátky lidi, kteří na velkých kurtech určitě také pomáhají a všichni jsme rádi, že se to zase vrací do normálu.