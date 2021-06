Prohra se ctí. Můj nejlepší zápas, rozhodlo pár míčů, přemítá Vondroušová

Převládá tedy ve vás pozitivní dojem?

Trošičku zklamaná jsem, ale určitě to byl super zápas, z mé strany asi nejlepší na turnaji, na kurtu jsem se cítila nejlíp. Začala jsem se pomalu dostávat do toho, co jsem chtěla hrát, víc jsem útočila.

Ve třetím setu se vám to ale možná vymstilo.

Pak na konci jsem udělala trochu víc chyb, protože jsem do toho chtěla jít až moc, ale přes výměny to s ní bylo strašně těžké. Má velmi dobrý forhend a také z bekhendu to nakopává.

ZPRAVODAJSTVÍ Loučení po boji. Vondroušová vypadla na Roland Garros v osmifinále

Badosaová šla do zápasu s osmi výhrami v řadě, před Roland Garros získala titul v Bělehradu, v Madridu byla v semifinále. Těžká soupeřka, že?

Teď je to jedna z nejlepších holek na antuce. Samozřejmě jsem měla nějaké šance na to jít dál, ale ona si to uhrála. Myslím, že druhý set jsem hrála hodně dobře. Pak rozhodlo pár míčů.

Jak byste celkově zhodnotila své vystoupení na antukovém grandslamu?

Turnaje před Paříží jsem nehrála úplně nejlíp, takže kdyby mi někdo řekl, že tu budu hrát šestnáctku, tak bych to určitě vzala. Bojovala jsem a jsem ráda, jak to šlo. I když jsem teď prohrála, tak to byl dobrý zápas a čtvrté kolo je pro mě určitě dobré.

Teď přichází vaše ne příliš oblíbená část sezony, co od trávy čekáte?

V juniorech jsem na Wimbledonu hrála semifinále, od té doby jsem tam nevyhrála kolo, takže teď se chystám vyhrát alespoň kolo. Doufám, že se mi to povede. Na trávě jsem toho moc neodehrála, musím si k ní najít cestu a přizpůsobovat jí styl. Teď před Wimbledonem budu hrát dva turnaje, takže si tam určitě budu něco zkoušet.

Plánujete do vaší hry zařadit něco konkrétního?

Na trávě se musí jít více do risku, musím se nastavit na to, že do první šance prostě musím jít. To úplně není moje hra, spíš si výměny rozehrávám, ale bekhend mám takovou placku, takže ten by na druhou stranu mohl psát. Moc zápasů jsem na trávě za život nehrála, takže uvidíme a snad se na ní nějak rozehraji.