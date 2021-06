ONLINE: Skvělý start, Siniaková v boji o osmifinále bere první set 6:0

Siniaková hraje s 85. tenistkou světa Zidanšekovou počtvrté v kariéře, dva poslední zápasy ztratila. „Je agresivní, má dobrý forhend, trošku klučičí,“ vypočítává kvality sokyně. „Ale je to otevřené, mám jí co vracet.“

ONLINE: Zidanšeková vs. Siniaková Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Češka jde do utkání povzbuzena obratem ve druhém kole, v němž proti Kuděrmětovové zvrátila stav 1:5 ve třetím setu a přečkala i dva mečboly.



Na Roland Garros Siniaková předvádí povedené výkony, loni zde postoupila do třetího kola, před dvěma lety dokonce do osmifinále.

„Areál mám ráda, na zdejších kurtech se mi hraje výborně,“ hlásí.

Naopak 23letá Slovinka v Paříži až do letoška neprošla přes úvodní zápas, v pondělí tuto bilanci prolomila stylově: po bitvě, která trvala téměř tři a půl hodiny, vyřadila turnajovou šestku Andreescuovou z Kanady.

Vondroušová se střetne s Hercogovou

V posledním zápase pátečního rozpisu na dvorci Suzanne Lenglenové bude usilovat o postup mezi poslední šestnáctku také Markéta Vondroušová, jež změří síly s Polonou Hercogovou.

ONLINE: Hercogová vs. Vondroušová Utkání, které začne zhruba v 18:00, budeme sledovat.

„Už je to třetí kolo, nedá se moc vybírat. Budu se snažit hrát co nejlíp,“ předeslala turnajová dvacítka, která do turnaje vstoupila třísetovou výhrou nad Estonkou Kanepiovou, následně hladce smetla domácí Tanovou.



Hercogová si v prvním kole vyšlápla na šestnáctou nasazenou Bertensovou z Nizozemska, přemohla i další kvalitní soupeřku, Francouzku Garciaovou.

Ve vzájemné bilanci vede česká finalistka Roland Garros z roku 2019, která Slovinku loni v září na římské antuce udolala ve třech setech.

Hojná účast ve čtyřhře

Do druhého kola deblu nastoupí v pátek celkem pět párů s českými zástupkyněmi.

Sestry Plíškovy si zahrají s osmými nasazenými Číňankami Čang Šuaj a I Fan Sü, turnajové dvojky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nastoupí proti krajance Květě Peschkeové a Němce Vivian Heisenové.

Další česko-německý pár Lucii Hradeckou a Lauru Siegemundovou čekají Američanky Asia Muhammadová a Jessica Pegulaová.

Představí se Zverev, Tsitsipas či Serena

Na centrálním dvorci Philippa Chatriera zabojují o postup do osmifinále zvučná jména obou pavouků dvouhry.

Němec Alexander Zverev se střetne se Srbem Laslem Djerem, v duelu Američanek změří síly Serena Williamsová a Danielle Collinsová, ve večerním duelu nastoupí Řek Stefanos Tsitsipas a Američan John Isner.