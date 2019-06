Sbal se, přednost má Serena. A loňský finalista Roland Garros zuřil

Poté, co loni ve finále US Open zuřila, osočila sudí ze sexismu a ještě jí za to američtí novináři po utkání zatleskali, se znovu vyjevila výjimečně privilegovaná role Sereny Williamsové na grandslamech. Jakožto vítězka 23 velkých trofejí má logicky na spoustu věcí přednostní právo, ale v Paříži to organizátoři tentokráte přehnali.

Rakušan Dominic Thiem, jeden z nejlepších antukářů planety, zrovna v němčině v hlavní místnosti pro tiskové konference odpovídal krajanům. Ale pak jen zaraženě poslouchal, co mu říkají zástupci turnaje.

Bylo to jednoduché: Konec, hotovo, sem jde Serena.

„To je fakt vtip,“ odsekával Thiem. „Já musím opustit místnost jen proto, že má přednost ona? Teď vážně - co to jako má být? Sakra, kašlu na to. Nebo jsem snad nějaký junior?“

To jistě ne, vždyť Thiem letos vyhrál turnaj v Indian Wells, porazil už Federera i Nadala. A také na rozdíl od americké ikony ženského tenisu zažil vítěznou sobotu; Williamsovou na Roland Garros po porážce od krajanky Keninové skončila ve 3. kole.

Podle novinářů deníku L’Equipe se vše mělo následovně: Williamsová si vysloveně neřekla o hlavní pódium, ale tlačila na organizátory jinak. „Dejte mě klidně do menší místnosti, ale hned,“ citují ji.

Načež se spustil zmatek - Thiem ven, Serena dovnitř, do toho přebíhali novináři. „Je to dost neuctivé,“ pronesla Williamsová. Francouzský list však neupřesňuje, zda tím myslela situaci celkově, nebo to, že kvůli ní vykázali Thiema.

Toho dění tak otrávilo, že už v odpovídání nepokračoval: „Když je to takhle, končím. Taky si můžu dělat, co chci.“