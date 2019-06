ONLINE: Siniaková hraje s Ósakaovou o osmifinále Roland Garros

Podle papírových předpokladů nemohla ve třetím kole narazit na obtížnější soupeřku. Nicméně Kateřina Siniaková věří, že má v duelu se světovou jedničkou a vítězkou posledních dvou grandslamů Naomi Ósakaovou z Japonska naději na úspěch.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Naomi Ósakaová Utkání 3. kola v podrobné reportáži

„Naomi je skvělá hráčka, poslední dobou to dokazuje. Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát. Budu se snažit předvést co nejlepší tenis a bojovat až do konce. Doufám, že to chytnu od začátku a budu se to snažit co nejdelší dobu vydržet. I když je to světová jednička,“ prohlašovala ve středu po postupu.

Česká tenistka čerpá sebedůvěru především z vítězství nad nepříjemnou Řekyní Sakkariovou, kterou zdolala po tříhodinové přetahované 7:6, 6:7 a 6:3. Předtím si poradila s Rybakinovou z Kazachstánu ve dvou setech.

Naopak Ósakaová na pařížské antuce rozhodně nepředvádí dominantní výkony. Na úvod turnaje schytala kanára od Slovenky Schmiedlové, ve druhém kole pak zápasila s Běloruskou Azarenkovou také ve třech setech. „Naomi se tady zatím trošku trápí, tak doufám, že dokážu tuhle šanci využít,“ uvědomuje si Siniaková.

Pokud uspěje, přidá se v osmifinále k Markétě Vondroušové, která si účast mezi nejlepší šestnáctkou zajistila v pátek díky výhře nad Španělkou Suárezovou.

Halepová stoprocentní na returnu

Obhájkyně titulu Simona Halepová postoupila na Roland Garros do osmifinále. Třetí nasazená Rumunka zdolala ukrajinskou tenistku Lesju Curenkovou jednoznačně 6:2, 6:1. Jejich zápas trval jen 53 minut a Curenková v něm ani jednou nedokázala vyhrát svůj servis.

V prvním i ve druhém kole na pařížské antuce přitom musela Halepová o postup bojovat ve třech setech. Tentokrát v úvodní sadě dvakrát ztratila podání, jenže soupeřce ho sebrala čtyřikrát. Ani ve druhém setu si 27. hráčka světového žebříčku Curenková nepočínala na servisu lépe a hrozícího kanára odvrátila až brejkem za stavu 0:5.



V sobotu usilují o postup do osmifinále Roland Garros rovněž Američanka Serena Williamsová, v mužské dvouhře pak Srb Djokovič a Rakušan Thiem.