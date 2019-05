Serena je zraněná, Venus neúspěšná. Legendární sestry ustupují ze slávy

Ani ne dvouletá Olympia byla patrně trochu zmatená, jelikož pro ni kýžený šlágr znamenal pouze to, že proti sobě nastoupí máma s tetou. Pro zbytek světa mělo jít ve středu o 31. díl soubojů nejslavnějších tenisových sester.

Serena vs. Venus.

Legenda proti legendě.

Věčné sestry ve věčném městě.

Realita je tvrdá: mladší Serena (37) se odhlásila, starší Venus (38) jde dál bez boje. „Nejde to kvůli bolesti levého kolena,“ uvedla Serena. „Teď se budu naplno koncentrovat na rehabilitaci a těším se, že vás všechny uvidím brzo v Paříži. A za rok zase v Římě.“

Je to však reálná úvaha?

Serena s 23 grandslamy překopala tenisové tabulky. Občas je až protivné, že by hlavně její američtí krajané byť sebebanálnější výrok chtěli tesat do kamenných desek a odnášet je na svaté hory. Že co jiné nemohou, je jí laskavě a s úsměvem okamžitě dovoleno. Nebo to, jak Venus na tiskových konferencích odsekává...

Venus Williamsová v prvním kole římského Italian Open

I na kurtu byste něco našli, jenže esa vždycky mají tak trochu speciální péči, viz třeba Nadalovo šouravé tempo mezi podáními. Um Williamsových s raketou tohle všechno výrazně převyšoval.

Dlouho se zdálo, že sestry překonají vše, dokonce i z data narození si svými výkony dělaly dobrý den.

Čas se ale vyjevuje jako trpělivý a o to silnější soupeř.

Věčné jako Řím? Jak se to vezme

Jen pár údajů, abyste si jejich sportovní dlouhověkost lépe připomněli. V Římě se ve Foro Italico poprvé utkaly již v roce 1998. Šlo tehdy o jejich teprve druhý soutěžní střet, premiéru si odbyly v lednu na Australian Open. Pořadatelé je prozřetelně hned nechali naklusat na centrkurt; na nenasazené dívenky mimořádná věc, zpětně viděno skvělý odhad. Už jako teenagerky letěly vzhůru - a s ničím se nepáraly.

V roce, v němž Česko slavilo triumf v Naganu a pak méně radostně přihlíželo uzavření opoziční smlouvy, se Venus stala světovou pětkou a Serena uzavírala Top 20 (jedničkou tehdy byla Lindsay Davenportová a trojkou Jana Novotná).

Stihly rovný tucet vzájemných finálových duelů. I tady časové rozpětí šokuje: poprvé se tak stalo v Miami v roce 1999 - a naposledy na Australian Open 2017 (pak si Serena dala pauzu kvůli těhotenství).

Momentálně ale mladší a slavnější Sereně v pořadí WTA náleží 11. místo, starší Venus 50. pozice. Už nejsou královnami. Chybí jim zápasy: Venus jich od Nového roku zvládla 16, Serena je na devíti. Simona Halepová má za sebou 30 duelů, Petra Kvitová dokonce 34...

Venus by k titulu při její nízké frekvenci turnajových startů dotlačila patrně už jen velká shoda okolností, případně návrat její nejlepší formy. To nezní příliš reálně.

Serena Williamsová na turnaji v Římě

U Sereny je vše složitější. „Je mi úplně jedno, kolikátá je v žebříčku. Když hraje, je pro mě favoritkou,“ tvrdila o ní ještě loni před Wimbledonem s vírou Martina Navrátilová. Zkušenosti, mentální síla, úderová kvalita - to vše hraje pro americkou legendu. Proti jsou minimální vytíženost, i ta tréninková. „Nebyla to moje volba,“ připomíná Serena zraněné koleno. „Strašně jsem chtěla zpátky do zápasů.“

Dále je tu nelítosný fakt, že mimořádná šampionka nepozvedla od předloňské výhry v Melbourne žádnou trofej. Loni o ni hrála v All England Clubu, ale mezi poraženou finalistkou a vítězkou je velký rozdíl; ona sama to ví nejlépe.

Pokaždé to byla událost, když proti sobě sestry nastoupily - ať už byly nadějemi na vzestupu, panovnicemi s raketou nebo nyní ctěnými veteránkami. Ale každá epocha má začátek i konec. Byť se zdála být věčnou, jako kdysi římské impérium.