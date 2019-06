Pavlásek po brzkém konci v Prostějově: Chybí mi vyrovnanost

„Výsledky odpovídají současnému stavu našeho tenisu. Musíme si zvykat na velký tenis bez Čechů, musíme být trpěliví a věřit, že se brzy prosadí někdo z mladých,“ poznamenala ředitelka turnaje Petra Černošková. „Právě z tohoto důvodu jsme dali volné karty především talentovaným mladíkům. Potřebují získávat zkušenosti, bez nich se neprosadí.“

Velkým překvapením byla porážka Adama Pavláska v prvním kole s Karimem-Mohamedem Maamounem, který je v Prostějově jen díky své pozici na žebříčku ITF. Daviscupový reprezentant po dobrém začátku ztratil první set, ve druhém dotáhl duel do tie-breaku, v něm ale doslova tenisově zkolaboval a pohrál ho 0:7.

„Nejsem schopný hrát delší dobu dobře. V tomto zápase se podařil začátek. Vedl jsem 2:0 a 40:15. Místo pohodlného vedení to bylo za chvíli 3:3 a o set jsem přišel. Odehraji tři dobré hry, pak pět špatných. Chybí vyrovnanost. Soupeře sám dostávám do zápasů a pak na to doplácím,“ uvedl zklamaný Pavlásek. „Problém je i v kondici. Když jsem to počítal, s přestávkami jsem v poslední době nehrál nějakých sedm měsíců. To je znát. Fyzicky na tom nejsem nějak skvěle a to se také ve výkonech odráží,“ dodal český tenista.

Pondělní program Czech Open (začátky v 10:00) Centrkurt: Šafránek – Jebavý, Garcia-Lopez – Maamoun, Šátral – Lehečka, Rinderknech – Kovalík; Lehečka, Veselý – Granollers, Molteni. Kurt 1: Jaloviec – Nejedlý, Darcis – Koprica, De Greef – Haerteis, Ignatik – Balsz; Lock, Lock – Arneodo, Nys. Kurt 2: De Schepper – Nys, Molcan – Safwat, Hassan – Bortolotti, Arevalo – De Bakker; Margaroli, Weissborn – Galan, Miedler.

Úspěšnější byli domácí zástupci ve finále kvalifikace. Postup si v českém souboji zajistil zkušený Roman Jebavý po výhře nad teprve patnáctiletým Ondřejem Válkem a také Pavel Nejedlý. Ten přehrál Andrese Molteniho z Argentiny, přestože musel bojovat o výhru ve třech setech dvě a čtvrt hodiny.

Od druhého dne se na kurtech postupně představí také nasazení tenisté. První zápas odehraje Španěl Guillermo Garcia-Lopez, turnajová šestka, nebo zkušený Belgičan Steve Darcis, šestnáctka prostějovského challengeru. Nejvýše nasazeným tenistou je Nor Casper Ruud, který v posledních měsících letí žebříčkem jako raketa a před pár dny na Roland Garros potrápil ve 3. kole i Rogera Federera a hrál finále na turnaji ATP v Houstonu.

„Při současné velké turnajové konkurenci jsme chtěli získat čtyři hráče z první světové stovky, ty máme. Z dalších přihlášených hráčů už někteří byli v první padesátce, jiní těsně kolem stovky. Turnajový manažer Jaroslav Levinský odvedl dobrou práci,“ prohlásila Černošková. Z českých tenistů je Jiří Veselý nasazený jako turnajová čtyřka, Lukáš Rosol je sedmičkou. Oba vstoupí do Moneta Czech Open v rámci úterního programu.