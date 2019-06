S výstřední parťačkou za velkými sny. Strýcová touží po Turnaji mistryň

dnes 5:59

Paříž (Od našeho zpravodaje) - I tenistku zocelenou mnoha přestřelkami to dokáže překvapit. Prásk! „Strašně jsem se lekla, hrklo ve mně,“ líčila Barbora Strýcová, jak bolí schytat zblízka ránu do ruky. „Takhle to v deblu bývá. Spíš je škoda, že jsem se tomu nevyhnula, protože by to šlo asi dvacet metrů do autu.“ I proto spolu s Šie Su-Wej na Roland Garros skončily už ve 3. kole.

Tvoří dvojici, která je všechno, jen ne uniformní. Česká bojovnice a originál z Tchaj-wanu zažily v Paříži ve čtyřhře špatnou neděli, jenže sezona je příliš dlouhá na to, aby ji poznamenal jediný pád. A jim to zatím šlape. „Jsme třetí pár na světě, hodnotím to pozitivně. Že se nám nepodařil tenhle grandslam, to se prostě stane. Máme před sebou trávu, na které zase můžeme uspět,“ věří Strýcová. „Všechny týmy jsou proti nám hrozně nepříjemné, zvlášť na grandslamech. Chtějí se vytáhnout, hrají mnohem lépe. Každý zápas je pro nás ohromně těžký.“ barborastrycova (Instagram) To se mi líbí Komentáře Což bylo znát proti ukrajinsko-lotyšskému páru Kičenoková, Ostapenková. Právě Jelena Ostapenková, pařížská šampionka v singlu z roku 2017, Strýcovou bolestivě napálila do paže. Ale to byl jen zlomek z jejího řádění.

ZPRAVODAJSTVÍ z osmého dne Roland Garros „Speciálně Ostapenkovou jsme do zápasu dostávaly a ona pak hrála bezchybně - když do toho začne takhle střílet, hraje se proti ní strašně těžko,“ uznává Strýcová. „Mrzí mě hlavně to, že jsme neodehrály dobrý zápas. Prohrát se může, ale tohle byl zvláštní debl, víc a víc nám to utíkalo. Ale i takové zápasy přijdou. Práce se Su-Wej je fajn, rozumíme si.“ Obě jsou ročník 1986. Obě se v singlu dostaly do velmi slušných pozic, Češka byla 16. na světě, Tchajwanka na 23. místě. Ale dostal ji tam úplně jiný tenis, než jaký předvádí většina osobností WTA. A také jiný vzhled. „Nemá sponzora a ani ho nechce mít,“ vysvětluje Strýcová už zlidovělý fórek na téma „Co zrovna měla Su-Wej na sobě“. V Paříži to vypadalo třeba následovně: čepice Under Armour, tričko Lululemon, potítko Yonex, sukně Adidas, tenisky Nike. Šie Su-Wej na letošních turnajích v Miami a Dubaji. „Ona je taková svá,“ vysvětluje Strýcová. „A to je na ní hrozně moc hezké - protože tak hraje i tenis. Má svůj styl. Všechno je u ní jiné. Proto je tam, kde je. Má třeba na zápas jen jednu vypletenou raketu… Kdyby jí do toho někdo začal hrabat, nebude ve své kůži. Je taková jiná, ale hrozně hodný člověk.“ A co je hlavní: daří se jim spolu, vyhrály třeba velký turnaj v Madridu. Rány nerány, i tohle teď Strýcovou na tenisu baví. Loni si v Singapuru poprvé v životě vyzkoušela Turnaj mistryň, tehdy ještě s plzeňskou kamarádkou Andreou Sestini Hlaváčkovou. Poté, co parťačka otěhotněla, vznikla jednotka česko-tchajwanského přátelství. A letos sezona slavnostně končí v čínském Šen-čenu. „Času zbývá hodně, ale nakročeno máme dobře. Cíl to je,“ říká Strýcová. Pařížskému klopýtnutí navzdory.