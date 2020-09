Paříž na obzoru! Tenistky mají obavy. Obhájkyně nepřiletí. Serena váhá

9:48

Až do posledního dechu se Karolína Muchová na Flushing Meadows pokoušela o sportovní div. S nataženým stehenním svalem vzdorovala rozjeté Viktorii Azarenkové, než jí podlehla 7:5, 1:6, 4:6 a z US Open 2020 se poroučela v osmifinále. Stejně jako většina tenistek se tak i poslední česká naděje v New Yorku postupně začíná upínat na další kolosální akci, jež startuje 27. září.