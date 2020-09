Rozlučka Muchové: nešťastný skluz, zmatek s rouškou a chvála od soupeřky

První sadu si přivlastnila po napínavém boji a řadě povedených přestřelek, jenže na začátku té druhé se přihodila nepříjemná věc. „Při dokluzu jsem si natáhla sval na levé noze,“ řekla ve videohovoru s českými reportéry. „Zranění se bohužel postupně zhoršovalo. Ovlivňovalo mě při doskoku po servisu, při bekhendu, při pohybu.“

Po druhém setu odešla na ošetření do zákulisí, odkud přikráčela s obvázaným stehnem. O pár minut později si znovu zavolala zdravotnici. Mezi údery kmitala po kurtu se zaťatými zuby.

„Pojď ještě!“ povzbuzoval ji z hlediště trenér David Kotyza. Sama se zkoušela vyhecovat, otočila z 1:2 na 3:2. Po skvostné kombinaci servis - volej snížila na 4:5.

Znovu se v partii odvážně vydávala k síti, kde ze 24 náběhů získala 17 bodů. „Fyzioterapeutka mi dala prášek a hodně mi sval utáhla, ale bolest se mi dostala do hlavy, takže jsem všechno chtěla hrát přes pravou nohu. Snažila jsem se zkracovat výměny, aby se tolik neběhalo, ale výborná soupeřka mi všechno vracela jako zeď. Skoro nekazila.“

Nasazená dvacítka se prala až do konce, třebaže se po nešťastném úrazu necítila pohodlně, což se projevilo ve vysokém počtu nevynucených chyb (45).

Přesto ji krátce po proměněném mečbolu na Armstrong Stadium s nelíčeným nadšením chválila i Azarenková: “Byl to bláznivý mač s velmi vysokou kvalitou. Ona hrála neuvěřitelně dobře, má cit pro míč, výborně servíruje.“

„Musela jsem vážně hodně máknout. Když jsem zaútočila, skvěle mě prohazovala. Zápas mě opravdu moc bavil a doufám, že se líbil i divákům.“

Muchová v New Yorku poprvé postoupila do osmifinále. Troufala si na ještě delší vítězný marš, nicméně stihla předvést, co v ní vězí. „Na prvním turnaji s novým koučem (Kotyzou) a kondičákem (Jaroslavem Blažkem) jsem odehrála kvalitní zápasy, takové bojovné.“

Po domácí ikoně Venus Williamsové vyřadila talentovanou Rusku Annu Kalinskou, Rumunce Soraně Cirsteaové utekla ze tří mečbolů. Podlehla až bývalé světové jedničce a grandslamové šampionce Azarenkové.

“Je škoda, že jsem se nedostala o kousek dál, protože jsem cítila šanci postoupit do závěrečných kol. Ale měli bychom zůstat pokorní. Je fajn, že některé prvky, o které se snažíme v tréninku, se v mé hře ukázaly.“

Její manažer Tomáš Petera tvrdí, že by Muchová pořád potřebovala vylepšit fyzičku a být odolnější vůči zdravotním potížím. Tenistka má ovšem ze své kondice čím dál lepší pocit. „Myslím, že jsem na svém těle dost zapracovala. Po půlroční pauze bez turnajů WTA jsem zvládla tři docela těžké zápasy za sebou úplně v pohodě.“

“Dneska stehno bohužel nevydrželo. Ale když se podíváte na holky, které zůstaly v soutěži, tak tři čtvrtiny z nich mají zatejpovanou nohu stejně jako já.“

Muchová při svém posledním letošním představení na Flushing Meadows nechtěně rozesmála sebe, Kotyzu i televizní diváky, když si po návratu z ošetřovny zapomněla sundat z úst roušku a hrnula se s ní do akce.

„No, to bylo fakt legrační. Cestou zpátky jsem si uvědomila, že mám brýle. Říkala jsem si: Ježiši, hlavně ať s nimi nejdu na kurt. Tak jsem si je sundala a nechala si roušku. Už jsem na ni tak zvyklá, že jsem si neuvědomila, že ji mám. Chodím s ní úplně všude.“

Po příletu do Evropy čeká Muchovou antuková část zvláštní sezony. „Obávám se, že noha bude na zahojení pár dní potřebovat, takže nevím, jestli budu fit na turnaj v Římě,“ řekla.

Na Roland Garros, jež startuje 27. září, už by však zručná krajanka chybět neměla.