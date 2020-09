Hraje se čtvrtfinále US Open. Ve akci budou Zverev, Ósakaová či Shapovalov

Program začal v 18:10 zápasem domácí Jennifer Bradyové proti kazašské tenistce Julii Putincevové. Američanka Bradyová hraje možná v životní formě. Na turnaji ještě neztratila jediný set, soupeřky straší její výborný servis. Putincevovou lze označit jako nenápadnou, ale své kvality už několikrát ukázala. Naposledy v utkání proti Sasnovičové. V obou vzájemných zápasech uspěla Kazaška bez ztráty setu (Roland Garros 2018 a Washington 2018).

Po nich nastoupí šikula Alexander Zverev reprezentující Německo a chorvatský talent Borna Čorič. Zverev předvádí atraktivní tenis, dokáže nastřílet velké množství es a soupeře drtit parádními křížnými údery. Naposledy se velmi snadno vypořádal s Davidovichem Fokinou, ale i Čorič v posledním duelu proti Thompsonovi uspěl suverénně. Čorič je schopen předvádět dobrou obranu a hodně míčů uběhat. Ve vzájemné bilanci vede Chorvat 3:1 na zápasy. Oba borci se už na US Open potkali - v roce 2017 Čorič vyhrál 3:1.



V 1:00 SELČ půjdou do akce turnajová čtyřka Naomi Ósakaová a Shelby Rogersová - přemožitelka Petry Kvitové. Favorizovaná Japonka musela na své cestě turnajem už dvakrát do třísetové bitvy. V prvním kole proti Misaki Doiové i ve třetím proti Martě Kosťukové. Naposledy už byla dominantní, když ve formě hrající Anett Kontaveitovou porazila 6:3, 6:4, aniž by soupeřce poskytla jediný brejkbol. Rogersová v osmifinále proti Kvitové musela odvracet čtyři mečboly, ale do té doby neztratila ani set. I tady hovoří vzájemná bilance jasně pro outsiderku. Američanka vyhrála všechny tři souboje (2013 Lexington, 2015 Osprey a 2017 Charleston).

Na závěr programu přijde další zajímavý souboj stylů. Kanadský bombardér Denis Shapovalov si o postup zahraje se Španělem Pablem Carreňem Bustou. Tvrdý povrch by měl zdánlivě vyhovovat mladému Kanaďanovi, jenže Carreňo je komplexním tenistou, ve vzájemné bilanci vede 3:1 a všechny jeho výhry jsou z tvrdého povrchu. Navíc pošetřil síly po diskvalifikaci Novaka Djokoviče.