Tahle holka nemine podání. Azarenková vyhlíží zábavnou bitvu s českou nadějí

10:59

Až bude v pondělí večer Viktoria Azarenková nastupovat k osmifinále US Open, ponese si s sebou sebevědomí podpořené dlouhou vítěznou sérií, ale také obavy z kvalit další soupeřky. Bývalá světová jednička na grandslamu v New Yorku změří síly se stále silněji zářící českou hvězdou Karolínou Muchovou. „Bude to vzrušující, opravdu se na tu výzvu těším,“ říká běloruská tenistka.