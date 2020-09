Statečné srdce z Olomouce! Hrdinka Muchová na sebe ale byla naštvaná

23:02

Vlastně nevěděla, jestli na sebe může být pyšná, ačkoliv si nepamatuje, že by někdy otočila partii ze tří mečbolů. Tenistka Karolína Muchová při videohovoru s českými reportéry působila spíš naštvaně. Zlobila se na sebe, že ve druhém setu pustila Soranu Cirsteaovou zpátky do mače. Vydřený postup do osmifinále US Open po výsledku 6:3, 2:6, 7:6 ji ale samozřejmě potěšil.