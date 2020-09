ONLINE: Postoupí Muchová do osmifinále US Open? V cestě stojí Rumunka Cirsteaová

Tenistka Karolína Muchová bude usilovat o postup mezi nejlepších šestnáct na US Open. Může tak napodobit Petru Kvitovou, která se do osmifinále už probojovala. Soupeřkou české hráčky bude Rumunka Sorana Cirsteaová, zápas by měl začít v 18:30. Ještě o hodinu a půl dřív se na kurt postaví deblistka Květa Peschkeová, společně s Nizozemkou Demi Schuursovou budou hrát o postup do čtvrtfinále čtyřhry.