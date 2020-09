ONLINE: Serena W. je ve čtvrtfinále US Open, Muchová bude hrát s Azarenkovou

Už nyní hraje své nejlepší US Open, případným postupem do čtvrtfinále by Muchová navíc vyrovnala své kariérní maximum na turnajích „velké čtyřky“. Dosud jednou postoupila Češka mezi nejlepších osm na grandslamovém turnaji - loni na Wimbledonu.

Podaří se jí to dnes podruhé?

Výzva je to velice těžká. České hráčce stojí v cestě zkušená soupeřka - Běloruska Azarenková, někdejší světová jednička a dvojnásobná vítězka Australian Open.

Ostřílená tenistka hraje v obrovské formě. Generálku na US Open ovládla a vítězně si počíná i na grandslamovém turnaji. Ve třech dosavadních partiích neztratila jediný set!

Před utkáním s Muchovou však Běloruska zůstává obezřetná. „Hrála jsem proti ní čtyřhru, takže mám nějaké povědomí o její hře,“ vybavila si v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Má výborný servis, v té čtyřhře dávala tolik es, říkala jsem si, že tahle holka snad nemine podání. Bude to skvělá příležitost hrát proti další mladé hráčce. Jsou velmi nebezpečné, jsem si jistá, že to bude zábavná bitva,“ doplnila.

Williamsová jde dál, z mužů hrají Thiem či Medveděv

K prvnímu pondělnímu zápasu ženské dvouhry nastoupila domácí superstar. Serena Williamsová, která je třetí nasazenou hráčkou turnaje, v boji o čtvrtfinále vyřadila ve třech setech (6:3, 6:7, 6:3) Sakkariovou z Řecka.

Američanka se na postup mezi nejlepších osm nadřela. Po vítězství v první sadě prohrála tu druhou v tiebreaku. Hned v úvodu rozhodujícího třetího setu navíc ztratila své podání. Zkušená tenistka však náročné chvíle zvládla, skóre otočila a dovedla zápas do vítězství.

Ve čtvrtfinále se Williamsová utká s Bulharkou Pironkovovou. Ta v osmifinále vyřadila Cornetovou z Francie výsledkem 6:4, 6:7, 6:3.

V turnaji zbývá ještě jedna další domácí hráčka, tou je nasazená dvojka Keninová. Její duel s Belgičankou Mertensovou program pondělní dvouhry uzavře. Vítězka se utká ve čtvrtfinále s lepší ze zápasu Muchová vs. Azarenková.

Mezi muži nastoupí dva velcí favorité. Rakušan Thiem, který je druhým nasazeným hráčem, vyzve Kanaďana Augera-Aliassimeho. Rusu Medveděvovi, turnajové trojce, se pak postaví domácí Tiafoe.