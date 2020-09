Serena W. postupuje do semifinále US Open, otočila zápas s Pironkovovou

Celkem šestkrát už na dvorcích ve Flushing Meadows převzala trofej pro nejlepší tenistku amerického grandslamu.

K zisku té sedmé Sereně Williamsové scházejí už jen dvě vítězství.

Američanka přehrála Cvetanu Pironkovovou 4:6, 6:3, 6:2 a v semifinále se utká buď s Běloruskou Viktorií Azarenkovou, nebo Belgičankou Elisou Mertensovou.

Proti Bulharce to neměla lehké.

„Hrála opravdu neuvěřitelně,“ vysekla Williamsová poklonu soupeřce, která se na kurty vrací po tříroční mateřské pauze. „Je to ukázka toho, jak jsou matky silné, co všechno mohou dokázat,“ má jasno Američanka.

Dvaatřicetiletá Pironkovová neměla co ztratit. Hrála uvolněně a v pohodě. Zkraje prvního setu Williamsovou brejkla a šla do vedení 3:2.

První dvě příležitosti ukončit sadu si Bulharka vypracovala už v devátém gamu při soupeřčině podání, ovšem Williamsová ještě hrozbu ztráty setu odvrátila.

V další hře už ale Američanka neuspěla a za 40 minut se Pironkovová mohla odebrat k lavičkám jako vítězka úvodního dějství.

Bulharka statečně čelila tvrdým úderům světové osmičky a při vhodných příležitostech to byla naopak ona, kdo přešel do útoku. To potvrdila i v úvodu druhé sady, když Williamsovou znovu brejkla.

Američanka ale zabojovala.

Ihned si ztracený servis vzala zpátky, poté soupeřčino podání prolomila ještě jednou a za stavu 5:3 druhé dějství třemi esy v řadě ukončila.

Výkon Williamsové postupně gradoval. Zatímco v prvním setu nastřádala 12 nevynucených chyb, v tom rozhodujícím se mýlila jen čtyřikrát, navíc si skvěle počínala na podání.

V předlouhém prvním gamu třetí sady soupeřce vzala servis a vítězství už nepustila. Za 2 hodiny a 11 minut si vypracovala tři mečboly a hned ten první vítězným bekhendem proměnila.

Ruské derby či zápas přemožitelky Muchové

Po zápase mezi Williamsovou a Pironkovovou na dvorci Arthura Ashe bojují v ruském derby Andrej Rubljov a Daniil Medveděv.

Oba tenisté se znají už od dětství, a proto souboj bude obzvlášť pikantní. „Je těžké hrát proti kamarádovi, ale každý chceme vyhrát,“ říká Medveděv, turnajová trojka.

Ten má proti Rubljovovi lepší vzájemnou bilanci 3-0. Naposledy se radoval loni na turnaji v Petrohradu, který se hraje na tvrdém povrchu, 6:4 a 7:5.

Uspěje i tentokrát?

V nočním zápase se pak představí Běloruska Viktoria Azarenková, přemožitelka Karolíny Muchové, proti Belgičance Elise Mertensové.

Azarenková proti Muchové poprvé na turnaji ztratila set, nepříznivý vývoj ale otočila a zvítězila 5:7, 6:1 a 6:4. Mertensová si v osmifinále poradila s Američankou Sofií Keninovou 6:3, 6:3.

Obě tenistky se dosud na okruhu WTA nepotkaly.

Desátý den US Open uzavře duel mezi Australanem Alexem de Minaurem a nasazenou dvojkou Dominicem Thiemem z Rakouska.

Minaur v předchozím kole přehrál Kanaďana Vaska Pospisila 7:6, 6:3, 6:2, Thiem zase vyřadil Kanaďana Felixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:1, 6:1.

Vzájemné zápasy favorizují Thiema, který proti De Minaurovi vyhrál obě utkání.