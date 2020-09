ONLINE: US Open zná vítěze deblu, do akce půjdou Ósakaová či Serena W.

Do prvního semifinále svedl turnajový pavouk dvě mladé hráčky - Američance Bradyové je 25 let, Japonce Ósakaové ještě o dva a půl roku méně.

Ačkoli je domácí hráčka ze všech čtyř semifinalistek nejhůře postavená v žebříčku (aktuálně na 41. pozici) a jako jediná nemá ve své sbírce grandslamový triumf, rozhodně není bez šancí na postup. Vždyť v těchto dnech má snad až životní formu! Letošní US Open je její zatím nejpovedenější grandslam v kariéře, na turnaji navíc dosud neztratila ani set.

V cestě do vytouženého finále však Američance stojí velmi těžká soupeřka. Přestože je Japonka Ósakaová mladší, stihla si už vydobýt místo v elitní desítce žebříčku (aktuálně jí patří 9. pozice) nebo vyhrát dva grandslamové turnaje - včetně toho ve Spojených státech, kde triumfovala před dvěma lety.

„Jsem nadšená, že jsem tady znovu v semifinále a doufejme, že můžu dojít ještě dál,“ prohlásila po úspěšném čtvrtfinále. Obě tenistky se dosud utkaly dvakrát, jejich bilance je vyrovnaná.

Williamsová s Azarenkovou se dobře znají

Druhou semifinálovou dvojici naopak tvoří dvě velmi zkušené hráčky. Američance Williamsové táhne na 39 let, Běloruska Azarenková má 31.

Domácí superstar si drží místo v první desítce žebříčku (aktuálně je na 8. pozici) a znovu potvrzuje, že se jí na US Open tradičně daří. Od roku 2008 postoupila šestinásobná vítězka turnaje vždy alespoň do semifinále, výjimkou jsou pouze roky 2010 a 2017, kdy v New Yorku nehrála.

Letos tedy opět dosáhla na svůj „standard“. Nutno však podotknout, že si postup vydřela - poslední tři duely Williamsová rozhodla až ve třetím setu.

Také Azarenková je na turnajích WTA protřelou hráčkou. US Open sice nikdy nevyhrála, dvakrát si však zde zahrála finále.

Běloruská tenistka (v žebříčku aktuálně na 27. pozici) si v zámoří drží skvělou formu, o čemž se ostatně přesvědčila i Karolína Muchová, kterou vyřadila v osmifinále. „Byl to bláznivý mač s velmi vysokou kvalitou. (Muchová) hrála neuvěřitelně dobře,“ pravila Azarenková po duelu s českou hráčkou.

Američanka s Běloruskou se dobře znají, odehrály proti sobě už 22 zápasů. Úspěšnější je jednoznačně Williamsová, která se z vítězství radovala v 18 případech.

Chorvatsko-brazilské duo ovládlo mužský debl

Už ve čtvrtečních večerních hodinách středoevropského času se na kurtu Arthura Ashe uskutečnilo finále mužské čtyřhry. Z triumfu se radují Mate Pavič a Bruno Soares, kteří udolali Wesleyho Koolhofa a Nikolu Mektiče.

Chorvatsko-brazilská dvojice potřebovala k vítězství dva sety a zhruba hodinu a půl hry. Pavič a Soares porazili nizozemsko-chorvatského soupeře výsledkem 7:5, 6:3 a poprvé spolu ovládli tenisový grandslam.