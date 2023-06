Vzácná sešlost. Na jedné akci se objevili Lendl, Berdych, Lehečka i Menšík

Málokdy se povede, aby se na jednom místě sešli reprezentanti slavné minulosti, povzbudivé současnosti a slibné budoucnosti.

Nicméně třicátý ročník největšího a nejprestižnějšího domácího mužského podniku vyzýval k výjimečné akci. Pozoruhodný sraz osobností tedy není šťastnou shodou okolností. Manažer Miroslav Černošek a jeho manželka Petra, ředitelka turnaje, ve značném předstihu ladili přípravy.

„Už delší dobu jsme plánovali Ivanovu návštěvu, kterou jsme museli odložit taky kvůli covidu,“ vysvětluje Černošková. „Vždycky k nám rád jezdil. Teď se mu k cestě nabídlo víc důvodů.“

Lendl v pátek zavítal do rodné Ostravy. Stavil se na magistrátu, na Matičním gymnáziu nebo u pamětní desky, kterou loni na domě, v němž vyrůstal, odhaloval s Černoškem bývalý člen Top 5 na žebříčku Jiří Novák.

„Rád se do Česka vracím. Cítím se tu dobře, tenhle čas považuju za příjemně strávený,“ řekl osminásobný grandslamový šampion a kouč Brita Andyho Murrayho.

Lendl má v sobotu v Prostějově předávat ceny premiantům UniCredit Czech Open. Je jisté, že jimi podaruje své následovníky, neboť se ve finále dvouhry střetnou Dalibor Svrčina s Tomášem Macháčem.

Prostějov, tenisový areál

Výraznou roli při oslavách má taky Berdych. Po ukončení znamenité kariéry odmítal návrhy na uspořádání rozlučky. Černoškovi ovšem s jedním nápadem uspěli.

„Vyrůstal tu, hrál za náš klub. Napadlo nás, že bychom mu za vše poděkovali, a nabídli sehrání exhibice,“ praví paní Petra a s úsměvem líčí jednání o soupeři i určité obavy: „Snad si neřekne o Federera. Náš rozpočet není neomezený.“

Jenže někdejší světová čtyřka vyslovila úplně odlišné přání: „Co takový Kuba Menšík? Jde nahoru, je podobný typ jako já.“

Nápad se ujal. Jakub se kdysi s Berdychem i Lendlem v Prostějově fotil jako malý klouček. Teď patří mezi největší sedmnáctileté talenty na světě. V novém vydání pořadí ATP se objeví okolo 220. místa. Nikdo mladší před ním není.

„Dělá ohromné pokroky, jeho sebedůvěra je podložená výsledky, smekám před ním,“ říká s uznáním Černošková.

Na prostějovské antuce ji tento týden dokonce lehce znepokojoval svými úspěchy. Co když půjde až do finále? Co exhibice?

Pořadatelé si ovšem za něj přichystali důstojnou náhradu – Berdychova bývalého davsicupového parťáka Nováka. Jeho nasazení nakonec nebude třeba.

Menšík vypadl ve čtvrtfinále, stejně jako Jiří Lehečka, aktuální česká jednička. Do jeho týmu jako rádce nedávno přistoupil právě Berdych.

„Jirka vyletěl nahoru a na nové úrovni se potřebuje rozkoukat. Tomáš se s ním může podělit o zkušenosti z těch nejslavnějších kurtů,“ tvrdí Černošková, sama kdysi úspěšná tenistka.

Lehečka se v jedenadvaceti usídlil v Top 40 a jde příkladem prostějovským parťákům Svrčinovi, Menšíkovi a ještě mladším šikovným chlapcům Maximu Mrvovi či Janu Kumstátovi.

Táhnou se navzájem, trénují spolu a inspirují jeden druhého, jak popisuje Černošková: „Vidí třeba, že Jirka prorazil do špičky, ačkoliv ještě nedávno byl jen jedním z nich. Vědí, že šanci mají i oni, když budou makat.“

Profesionální sport neskýtá záruky. Na kurtech vládne kolosální konkurence. Leč mláďata z prostějovského hnízda smí věřit, že se jednou přiblíží legendám, jakými se stali právě Lendl nebo Berdych.