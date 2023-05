Berdych je můj mentor, těší Lehečku spolupráce s velmistrem

„V těchto týdnech není moc času. Z Prostějova jedu do Prahy, kde budu trénovat s koučem Michalem Navrátilem a Tomášem Berdychem. Na konci týdne už jedeme do Říma na generálku před Roland Garros,“ přibližuje nabitý program česká jednička.

S jakým výsledkem byste byl na pařížských kurtech spokojený?

První grandslam sezony jsem odehrál slušně, mám na co navázat. Kdyby se mi povedlo něco podobného jako v Austrálii, byl bych spokojený. Cítím, že po přechodu na antuku je pořád na čem pracovat. Věřím, že se nám vše podaří sladit a na Roland Garros to bude vidět.

Od turnaje v Monaku spolupracujete s Tomášem Berdychem. Jaké jsou první pocity?

Funguje to velice slušně. Tomáš je velice zkušený, v první světové desítce strávil hodně času. Má co předávat. Jsem rád, že si na mě udělal čas a našemu týmu několik týdnů v tomto roce pomůže. Objede se mnou několik turnajů a určitě bude pro celý tým přínosem.

Asi od něj nečekáte technické rady týkající se třeba forhendu.

To ne. Stále se seznamujeme. Přináší do týmu řadu postřehů, je v roli takového mentora. Dodává zkušenosti, jak to na Tour opravdu funguje. Těch poznatků je vážně hodně, v tom je jeho hlavní přínos. Věřím, že to bude fungovat dobře.

Zvlášť když vy zkušenosti stále nabíráte, že?

To je pravda. Zase je všechno nové. Na konci loňského roku jsem říkal, že byl plný nových zkušeností. Teď je to ale to samé. Jsem jen v jiné pozici. Začínám být nasazený na ATP turnajích, jsem v první padesátce a můžu hrát všechny turnaje, které chci. V tom je kalendář jiný a náročnější. A učení je stále hodně.

Například?

Mám za sebou momenty, které bych v příští sezoně rád vynechal. Některé porážky bolely. Ale ty dobré okamžiky převažují a budu se snažit, aby příští měsíce i s pomocí Tomáše šly co nejhladčeji a abychom se v první padesátce, nebo ještě lépe v první třicítce pevně usadili.

Bolela víc únorová porážka s Murrayem z pěti mečbolů, nebo poslední překvapivě hladká prohra s kvalifikantem Ševčenkem v Madridu?

V obou případech šlo právě o ty momenty, které bych příště rád vynechal. Ale na všechny výsledky se s týmem díváme z trošku větší perspektivy. Zápas s Murrayem bolel, ale celkově to byl v Dauhá výborný turnaj, kde jsem se dostal do semifinále. Po Madridu jsme si zase řekli, že to byl špatný zápas z mé strany a takové občas přijdou.

Co na něj říkal Tomáš Berdych?

Sám jeden takový připomenul. V Římě před lety dostal dva kanáry od Davida Goffina. To se stává, je důležité se z takových zápasů nepodělat a soustředit se na další. Já si říkám, že když prohraju, nemusím za rok žádné body obhajovat.

Celá špička se teď soustředí na antukový vrchol v Paříži. V jeho druhém týdnu se v Prostějově hraje UniCredit Czech Open. Přál byste si tento ročník vynechat?

Kdybych byl přinucený nehrát Czech Open, tak bychom asi všichni byli spokojení, protože by to znamenalo, že jsem postoupil do druhého týdne v Paříži. Ale na druhou stranu bych si rád zahrál v Prostějově. Není moc lepších možností, kdy si můžete zahrát doma. Hlavním cílem pochopitelně bude Roland Garros.