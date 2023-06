Nejen Svrčina, v Prostějově využili nabídnutou šanci i Menšík či Pavlásek

„Dalibor se vrátil do světové dvoustovky, Tomáš se přiblížil ke stovce, to je skvělé. Skvěle ale naložil s volnou kartou prostějovský Jakub Menšík a po postupu do čtvrtfinále si vylepšil své maximum,“ vypočítala bonusy prostějovského turnaje jeho ředitelka Petra Černošková.

„A k tomu třeba Adam Pavlásek vyhrál se svým partnerem čtyřhru a v deblovém žebříčku se posunul do osmé desítky,“ dodala Černošková.

Mezi nejlepší osmičku se dostalo hned pět domácích tenistů. „V posledních týdnech jsem se hodně soustředil na přípravu a změnil pár věcí. Prostějovský turnaj ukázal, že je to dobrá cesta,“ pochvaloval si Macháč, nově 110. hráč světa.

Po čtvrtfinálové porážce byl sedmnáctiletý talent Menšík hodně zklamaný, s odstupem však už postup mezi osmičku bral jako úspěch.

„Byl to další krok dopředu. A stejně jsem se v rámci finálového programu dostal na kurt, takže byl turnaj úspěšný,“ připomenul Menšík exhibici s Tomášem Berdychem těsně před startem finálového duelu. „Na profesionální túře jsme se minuli, i takový zápas ale beru,“ řekl Menšík.

Velký počet domácích tenistů v rozhodujících zápasech se promítl také v hledišti, které bylo pravidelně hodně zaplněné. „Poslední den vše vyvrcholilo. Mít domácí hráče ve finále je sen každého turnajového ředitele,“ pochvalovala ředitelka turnaje Černošková.