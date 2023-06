Lehečka na challengeru v Prostějově končí, souboj talentů pro Svrčinu

„Spokojený být nemůžu, výsledek hovoří za všechno. Cítil jsem se dobře, bohužel soupeř byl ve hře od základní čáry lepší. Vůbec jsem si nepomohl servisem na rozdíl od něj. A potom už to bylo jednoznačné,“ řekl Lehečka České televizi.

V druhém setu prohrával už 0:4 a 0:40, ale pak ještě sadu zdramatizoval. „Přestal jsem hrát všechno, co umím. Začal jsem hrát opak toho, co se snažím hrát. Na tomhle kurtu je to asi to, co se tu má hrát. Přestal jsem se snažit hrát první servis, jenom jsem to držel od základní čáry a snažil se trochu měnit rytmus. Díky tomu jsem pak měl ještě šanci, bohužel on si to zahrál dobře,“ uvedl 41. hráč světa, který na Roland Garros vypadl v druhém kole.

Klein porazil Lehečku v Prostějově už předloni v úvodu soutěže. Nyní na tuto výhru navázal a vylepšil vzájemnou bilanci na 4:2.

V semifinále bude jeho soupeřem další domácí tenista Dalibor Svrčina, s kterým loni ve stejné fázi prohrál ve dvou setech. Dvacetiletý Svrčina v českém duelu zdolal o tři roky mladšího Jakuba Menšíka 7:6, 6:1.

O postup do semifinále bude odpoledne usilovat ještě Tomáš Macháč, který se utká s Argentincem Romanem Andresem Burruchagou.