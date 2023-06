Druhý pokus Svrčinovi vyšel, ovládl challenger v Prostějově

„Jsem strašně rád, že jsem dneska vybojoval psychicky náročné finále. Oba dva se dobře známe a ty nervy tam hrajou roli. Ve finále chce každý vyhrát, bylo těžké to v hlavě udržet,“ řekl Svrčina v rozhovoru pro Českou televizi.

„Ještě těsně před turnajem jsem nevěděl, jestli vůbec budu hrát hlavní soutěž, jestli nebudu muset hrát kvalifikaci. Ale někdy to takhle pěkně vyjde. Před turnajem jsem si nedokázal ani představit, že to tady obhájím (finále), nebo vůbec že vyhraju,“ dodal.

Dvacetiletý Svrčina, jenž vloni v rozhodujícím utkání nestačil na Víta Kopřivu, dostal zápas po vyrovnaném úvodu pod kontrolu v koncovce prvního setu. O dva roky staršímu Macháčovi, který si za stavu 2:3 vyžádal pauzu na ošetření kvůli bušení srdce a vysokému tepu, už ve druhé sadě mnoho šancí na zvrat nenabídl.

„Zahrál jsem servis a z ničeho nic mi vyskočil srdce, do slova a do písmene. Měl jsem asi 220 tep. Už se mi to třikrát čtyřikrát stalo, ale přestalo to asi po minutě, ale teď jsem s tím hrál celý game a pak jsem čekal dvě a půl minuty na lavičce, než to spadne,“ popsal Macháč chvilkovou zdravotní indispozici.

Porážku na ni ale nesváděl. „Zkazil jsem až moc míčků a první set prohrál. Druhý set zahrál Dalík chytře strašně moc, já se snažil něco změnit, ale dneska to prostě nešlo,“ konstatoval.

Dosud jediný titul Svrčina získal v roce 2021 na antuce v Praze. Díky zisku druhé trofeje se nyní vrátí ve světovém žebříčku do druhé stovky.