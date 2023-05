Jak mi radí idol. Lehečka vypráví o Berdychovi i podivné nováčkovské dani

Dynamická dvojice se nyní chystá na Roland Garros, které začíná v neděli, Lehečka v prvním kole vyzve 21. nasazeného Němce Struffa. Na úvodním grandslamu sezony v Melbourne se probil až do čtvrtfinále, za antukovým úspěchem ho bude hnát semifinalista turnaje z roku 2010.

Jiří, s Tomášem často i trénujete, má tenis stále v ruce?

Pořád ho umí. Sám říká, že už je pomalý, ale není, pořád je hodně rychlý. Proti tomu, když hrával, zhubl sedm kilo, takže je jako tyčka a pořád hraje dobře. Vrátil se do formy, přestal hrát tolik golf a vrhl se zase na tenis. Třeba v Monaku mě rozehrával před každým zápasem.

Jaká rada od něj vás ohromila?

Třeba do techniky mi moc nemluví, bavíme se hlavně o turnajovém nastavení, jak si řídit tréninky, kde je lepší mít hotel… Když se na tyhle detaily zaměříme samostatně, tak nám nepřijdou úplně důležité, ale dohromady dělají dost času a mohou ušetřit cenné síly. A jelikož má Tomáš spoustu zkušeností z nejvyšší úrovně, kam míříme i my, představuje velmi důležitý faktor.

Dá se říct, že je váš superkouč?

Spíš mentor, možná i superkouč, nevím, jak se tomu teď říká, prostě je dalším členem týmu, který se jmenuje Tomáš Berdych a má nám co dát. Hlavním trenérem zůstává Michal Navrátil, jinak jsme jako větší rodina. Když já, Tomáš nebo Michal přijdeme s nápadem, tak si i s dalšími členy týmu sedneme, všechno prodiskutujeme a pak vyvodíme nejlepší výsledek, protože víc hlav víc ví. Ani jeden z nás není v pozici, že bychom dělali rozhodnutí sami za sebe a ostatní jen přitakávali.

Máte díky Tomášovým kontaktům snazší pozici třeba pro domlouvání parťáků na rozehrání?

Tréninky děláme všichni společně. Ty největší vždycky domlouvá můj agent, když se s někým zná Tomáš, taky ho zařídí. A třeba Michal mi nedávno na turnaji v Madridu domluvil trénink s Carlosem Alcarazem před Roland Garros, v pátek ve dvě hodiny – na dvě hodiny.

Takhle dlouho dopředu?

Ano, je to zajímavá novinka dnešní doby. Tréninky se domlouvají hodně s předstihem, aby všichni měli co nejlepší rozvrh. Už nefunguje, že někdo napíše den předem, máme tréninkový plán na tři týdny. Právě tohle byla jedna z věcí, kterou Tomáš nechci říct těžko skousával, ale hodně se s ní pral, protože za jeho doby to tolik nebylo. Ale už s tím nemá žádný problém, je rád, že se to takhle vyvíjí.

Prozradíte, jak vaše spolupráce s Tomášem začala?

Byl hodně v kontaktu s Michalem v průběhu mého tažení na Australian Open. A když jsme byli v únoru na turnaji v Dubaji, tak se nabídl, že se zastaví cestou z dovolené. Strávil s námi pár dnů, zahráli jsme si, dal nám první postřehy, poprvé jsme se oťukávali a poznávali. A domluvili jsme se, že spolu zkusíme dva zkušební týdny v Monaku.

Tedy na dubnovém Masters, kde jste postoupil do osmifinále.

Tomáš se o mě staral, vyzkoušeli jsme si spolupráci, a když jsme viděli, že funguje dobře, že oběma má co přinést, že mi sedí a cítím, že má přidanou hodnotu, kterou potřebuju, tak jsme se domluvili na užší spolupráci, kdy se mnou Tomáš vyjede na pár turnajů v roce.

Máte tedy smlouvu?

Nechceme to řešit přes papíry, teď už se známe velice dobře, on se zná dobře a dlouho s Michalem, takže na čem se dohodneme, to platí. A dál bych to nechtěl rozvádět, ani to není úplně nutné.

Cítíte z Tomáše, že ho role ve vašem týmu těší?

Nechci mluvit za něj, ale řekl bych, že ho chytla, protože jde o něco nového. Dle jeho slov mu nechybí jeho vlastní kariéra, ale teď ho baví dívat se na tenis z jiné stránky. A když ví, že má čím pomoct a co předat, tak ho to naplňuje.

Poslední akce v Madridu a Římě vám nesedly, prohrál jste první zápas. Musíte si zvykat na pozici nasazeného na těchto velkých podnicích?

Přesně tak. Tento rok mi dělá problémy, že jsem na spoustě turnajů poprvé, takže přesně nevím, do čeho jdu. S Tomášem jsme hodně věcí konzultovali, ale když si prostředí země a turnajů sám vyzkouším, tak se mi o dost lépe přenáší.

Máte příklad?

Třeba v Monaku jsem hrál už loni, takže jsem věděl, co a jak. Bylo to jednodušší. Ale v Madridu a Římě jsem zažil premiéru, která se nepovedla. Nechci říkat, že jde o nováčkovskou daň, protože mluvit o ní, když jsem byl nasazený na turnaji Masters 1000, mi přijde pošetilé.

Navíc jste teď ve světovém žebříčku kolem 40. místa, takže častěji zastáváte roli favorita.

To má stoprocentně taky vliv. Loni i na začátku letošní sezony jsem skoro na všech větších turnajích mohl jen překvapit. Nemáte na sebe žádný tlak, když se nezadaří, kritika je skoro nulová.

Zato teď?

Jelikož jsem první čtvrtletí letošního roku odehrál velice slušně, tak už se ode mě výsledky očekávají, což není nic jednoduchého. Ale čím dřív se to naučím zvládat, tím dřív budu mít šanci postupovat žebříčkem nahoru. A věřím, že se mi podaří se s tím poprat.

Před Roland Garros vás trápilo zranění nohy, už jste zdravý?

Měl jsem drobný problém s pravým chodidlem, ale všechno už je v pořádku. Do Paříže jsem přiletěl ve středu odpoledne a moc se těším.