Jubilejní challenger v Prostějově ozdobí exhibice Berdycha i návštěva Lendla

„Oslavit letos třicet let fungování je pro nás velké zadostiučinění. Chceme k turnaji přistoupit s pokorou a udělat vše, aby se povedl. První list přihlášených hráčů je vždy velice kvalitní a letos to platí obzvlášť. Máme se na co těšit,“ řekla na tiskové konferenci ředitelka turnaje Petra Černošková.

Turnaj se tradičně koná během druhého týdne grandslamového Roland Garros. Jednadvacetiletý Lehečka tak dostane volnou kartu za předpokladu, že se nedostane do užších bojů v Paříži. „Když ji nevyužije, budeme rádi, protože to bude znamenat, že postupuje v Paříži dál. Kdyby ale ne, držíme kartu pro něj,“ doplnila Černošková.

Spolu s 39. hráčem světa Lehečkou jsou přihlášení jeho kolegové z daviscupové reprezentace Tomáš Macháč (125.), Kopřiva (159.) či Zdeněk Kolář (169.). V kvalifikaci je loňský finalista Dalibor Svrčina (229.), další volnou kartu mají organizátoři pro sedmnáctiletého Jakuba Menšíka (333.), jenž vyhrál minulý týden challenger Sparta Prague Open.

Ze zahraničních hráčů jsou nejvýše postaveni Španěl Roberto Carballés (51.) nebo Francouz Quentin Halys (71.). Nechybí ani předloňský šampion Federico Coria z Argentiny (90.) nebo bývalá světová devítka Ital Fabio Fognini (130.).

Tomáš Berdych

Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka zatím prostějovský turnaj nevyhrál. „Mou prioritou je postoupit do druhého týdne na Roland Garros, ale kdyby se to nepovedlo, tak Prostějov je moje srdcová záležitost. Určitě bych tam dorazil a těšil se na domácí fanoušky,“ řekl Lehečka. Aktuálně sice léčí zranění na pravé noze, do Roland Garros by ale měl být fit.

V Prostějově se dosud dostal nejdále do semifinále před třemi lety. „Vyhrát tento turnaj je mým snem. Když jsem pokaždé na terase prostějovského hotelu viděl seznam vítězů, vždy jsem si přál být mezi nimi. Pokud bych tedy v Prostějově nastoupil, měl bych velkou motivaci,“ doplnil Lehečka.

Hodinu před sobotním finále dvouhry, jež bude na programu od 11:00, se uskuteční tradiční exhibice, v níž nastoupí Berdych. „Chtěli jsme přijít s něčím, co zvýrazní naše výročí. Tomáš bude hostem turnaje a exhibice se bude nést v duchu, že s námi v Prostějově vydržel dvacet let,“ uvedl šéf klubu Miroslav Černošek.

Za spoluhráče si Berdych vybral do čtyřhry o dvacet let mladšího Menšíka. V případě postupu českého mladíka do finále dvouhry mají organizátoři připravené další alternativy. Po skončení finále dvouhry bude následovat autogramiáda Berdycha a další bývalé tenisové hvězdy Lendla.

„Ivan přiletí ve čtvrtek a bude čestným hostem turnaje. Bude u nás až do neděle. Pojedu s ním také do Ostravy, kde mu vloni udělali desku na jeho rodném domě. V říjnu jsem měl čest zastupovat ho na převzetí státního vyznamenání, takže máme pro něj i toto ocenění,“ dodal Černošek.