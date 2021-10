Kde trénují tenisové hvězdy? Na staveništi místo bagrů a pod dohledem koz

Na dvorci hned za dveřmi buší do tenisáků Švýcarka Belinda Bencicová, senzační šampionka klání v Japonsku. Na druhém konci haly se zase prohánějí Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.

Přední tenisová jména se sjela do Prahy, kde v pondělí vypukne mistrovství světa družstev žen, Pohár Billie Jean Kingové.

Hlavní dění sice nabídnou zápasové dvorce v O2 areně a O2 universum, neméně důležitou roli ale v celé akci hraje tréninkový areál v Hloubětíně, který přitom skutečně připomíná staveniště.

„Ještě před dvěma týdny tady byly bagry a bordel,“ vypráví prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. „Hala se začala stavět před dvěma lety a před námi v ní ještě nikdo nesportoval. Pak bude sloužit basketbalistkám a taky judistické akademii Lukáše Krpálka.“



Ještě předtím však rozlehlá budova hostí hvězdy jiného sportu.

Stále voní novotou a na každém kroku ukazuje, že k nabytí plné krásy bude ještě nějakou péči potřebovat, v útrobách už ale nabízí tři prostorné kurty se stejným povrchem, na jakém budou tenistky zápolit v ostrých zápasech, či plně vybavenou posilovnu.

„I trenér německého týmu Rainer Schütter (bývalý pátý hráč světa) si tréninkovku pochvaloval,“ prozrazuje sportovní ředitel Jan Stočes.

Ptáte se, proč vlastně organizátoři narychlo popoháněli rozestavěný projekt a místo toho nezajistili tenistkám přípravu v dokončené hale?

Důvody jsou dva.

Mezinárodní tenisová federace ITF jasně určila, že tréninkovka musí nabídnout tři kurty a že se musí nacházet v blízkosti hotelu i komplexu O2.

„Takže jinou variantu jsme v podstatě ani neměli,“ přiznává Kaderka.

Pražské tenisové areály na Štvanici a na Spartě nesplňují prostorové nároky a také by se na dva týdny těžko uzavřely pro stálé zákazníky. A z hotelu Hilton, kde jsou všechny týmy ubytované, trvá cesta do Hloubětína patnáct až dvacet minut. O2 arena pak od něj leží jen osm minut jízdy.

„Kdybychom hráčky vozily třeba někam za Prahu, tak by kvůli husté dopravě nabíraly zpoždění. Potom by nebyly spokojené a taky by se rozhodil celý pečlivě naplánovaný tréninkový rozpis,“ vysvětluje Stočes.

Díky nikterak přepychovému, ale plně funkčnímu řešení se celé soukolí BJK Cupu zatím otáčí bez zádrhelů.

Výhoda osobních trenérů

Jeho hlavní hybatelky si v hloubětínské hale poprvé zatrénovaly ve středu večer, v příštích dnech se tam svištění tenisáků bude rozléhat od osmi ráno do osmi večer.

Třeba v pátek začala napěchovaný rozpis Lucie Hradecká, po obědě si zapinkaly Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Tereza Martincová budou trénovat až večer v O2 universum.

„Povrch je příjemný, myslím, že nám bude sedět,“ věří Krejčíková.



Výpravy mají pro pobyt na kurtu vždy devadesát minut, které využívají do poslední setinky. Před začátkem fáze se hráčky zhruba půl hodiny rozcvičují v posilovně s pomocí strojů, masážních válců či elastických gum.



A jak to vypadá přímo v tréninkové hale?

Krejčíková a Vondroušová využívají služeb osobních trenérů Aleše Kartuse a Jana Mertla, kteří jim simulují přesně ty údery, které tenistky potřebují k tomu, aby se dostaly do ideální pohody a zvykly si na nový povrch. Díky individuálnímu přístupu tak mohou maximálně využít vyhrazený čas.

V zahraničních výpravách si hráčky modelují trénink navzájem, dopravit si do Prahy vlastní kouče je pro ně logisticky náročné.



Po procvičení základních úderů si ale i Krejčíková a Vondroušová zahrají proti sobě, potřebují nasát zápasové tempo plné tvrdých ran. A po tréninku šup na masáž nebo znovu do fitka, kde čekají další cvičení.

„Hrozně moc se těším, až to vypukne,“ vyhlíží světová čtyřka Krejčíková pondělní start turnaje.

Do té doby ji čeká ještě pár návštěv areálu, v němž byste přední tenistky světa nečekali.