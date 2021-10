Můžeme vyhrát, věří Pála před startem BJK Cupu. Zve na světový tenis

Čtvrtá hráčka světového žebříčku potáhne sestavu, která bude chtít přidat rok 2021 k letopočtům 2012, 2014, 2015 a 2018, kdy tehdy ještě fedcupové družstvo triumfovalo v domácím finále.

Soutěže sice od letoška změnila svůj název na BJK Cup, nicméně Češky by rády zůstaly jejími vládkyněmi.

„Tento turnaj pro nás moc znamená,“ zdůraznil kapitán Petr Pála na sobotní tiskové konferenci. „Českou republiku jsem vždy považoval za tenisovou zemi s dlouhou tradicí, vždy jsme měli skvělé hráče i hráčky.“

Nové jméno soutěže jim rozhodně cestu za dalšími tituly ztěžovat nebude, elitní klání tenisových týmů ale změnilo i formát z utkání doma-venku na turnaj na jednom místě, a především samotný herní systém.

Místo do tří vítězných bodů se nyní hraje jen do dvou.

„Já bych to přirovnal k tomu, jako když se dřív hrálo v neděli za stavu 1:1,“ přemítá Pála. „Musíme se přizpůsobit. Máme tým, který může vyhrát i v tomhle formátu. Věřím, že nám to bude hrát do karet.“

„Mně se sice víc líbil starý systém na dva dny, ale věřím, že i s novými podmínkami se popereme dobře,“ přidává Krejčíková.

Ze skupiny jde jen vítěz

První test připraví Češkám pondělní duel proti Německu, které spoléhá na trojnásobnou grandslamovou šampionku Angelique Kerberovou. V souboji jedniček ji nejspíše vyzve Krejčíková.



„Moc ji neznám, ale Katka (Siniaková) s ní hrála sedmkrát, takže mi určitě něco dobrého poradí,“ pousmála se domácí hvězda. „S levačkama se mi hraje dobře, nevadí mi. Jsou tam typické věci, které ona dělá, na ty se musím připravit.“

Ve čtvrtek pak Pálova děvčata změří síly se Švýcarkami vedené šampionkou her z Tokia Belindou Bencicovou.

„Každý zápas bude důležitý, postupuje jenom vítěz,“ připomíná Pála. „Dá se postoupit i v případě jedné porážky, ale určitě chceme vykročit vítězným zápasem, protože to nám dá spoustu možností.“

Co kapitán naopak od soutěže očekává stejné, je podpora fanoušků, která předchozí triumfy Češek zdobila. Ve finále v roce 2018 ji okusila Kateřina Siniaková, dvoubodová hrdinka tehdejšího finále s Američankami.

„Bylo neuvěřitelné, jakou energii mi publikum dávalo,“ vzpomíná. „Takovou atmosféru na normálních turnajích nezažijete, těžko se to popisuje. Myslím, že si to všechny opravdu užijeme.“

Na české zápasy ve skupině je aktuálně prodáno 60 % z kapacity 12 tisíc míst. „Kdyby nebyl covid, bylo by určitě každý den vyprodáno. Nicméně doufám, že i tak bude velká návštěvnost,“ věří Pála.

„V téhle době to určitě není jednoduché, ale bylo by skvělé, kdyby diváci zaplnili halu zaplnili co nejvíce. Tímhle způsobech bych je rád pozval, protože zápasy určitě budou stát za to. Už jenom ta naše skupina, která je v téhle chvíli asi nejtěžší, slibuje opravdu světový tenis.“

Krejčíková: Reprezentovat je nejvíc

A proto dovolte připomenutí, kdo jej v českých barvách bude předvádět.



Ze současné nominace nejvíce září Krejčíková, šampionka letošního Roland Garros i olympijské čtyřhry.

„Moc se těším, že tým povedu,“ nezříká se 25letá tenistka zodpovědnosti. „Hrát doma a reprezentovat svou zemi, to je pro každého sportovce úplně nejvíc. Jsem vděčná a šťastná, že jsem nominovaná.“



Jako druhou singlistku Pála nejspíše zvolí Markétu Vondroušovou, aktuálně 35. hráčku pořadí WTA.

„Poslední týdny jsem měla dobré,“ naráží 22letá levačka na povedenou šňůru, kdy od půlky září postoupila na třech turnajích do semifinále. A věří, že v nastoleném kurzu bude pokračovat i v Praze.

„Povrch je tady v pohodě, měly jsme na něm pár dobrých tréninků. Cítím se dobře. Pak to bude samozřejmě jiné, když tady bude narvaná aréna, ale myslím, že si to všechny užíváme a snad nám ten týden vyjde.“

Do debla se pak nabízí Kateřina Siniaková či Lucie Hradecká, na šanci bude čekat Tereza Martincová.

Právě 27letá tenistka s potetovanou levou paží zažívá reprezentační premiéru. Pozvánku si vysloužila skvělou sezonou, v níž se ze 120. místa žebříčku vyhoupla až na 51.



„Je to pro mě velmi speciální,“ přiznává. „Jsem nadšená, že jsem dostala šanci. Navíc hrajeme doma. Myslím, že máme opravdu dobrý tým, vše funguje skvěle.“

A česká parta se bude ze všech sil snažit, aby to tak zůstalo i příští týden.