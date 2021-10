Krejčíková v Praze: Povrch nám může sedět, chci si to užít a pobavit diváky

Světle modrý dvorec si vyzkoušela ve čtvrtek po obědě společně s Markétou Vondroušovou, předpokládané singlistky českého výběru si prošly základní tenisovou abecedu.

S osobními trenéry Alešem Kartusem a Janem Mertlem procvičily křižné výměny od základní čáry, smeče, postřeh na síti či podání.

„Byl to první trénink, ale myslím, že jsme na tom povrchu hrály slušně,“ sdělovala Krejčíková své dojmy.

Fázi bedlivě sledoval kapitán týmu Petr Pála, který potvrdil slova své svěřenkyně o vlastnostech dvorce: „Povrch zatím vypadá, že se na něm dá dobře variovat, mrtvé krátké míče najednou neodskočí a když to člověk rozliftuje, tak to odskočí. A tyto údery umí hrát Bára i Markéta.“

Další reprezentantka Tereza Martincová hrála dopoledne v tréninkové hale, družstvo se v kompletní sestavě i s Kateřinou Siniakovou a Lucií Hradeckou sejde ve čtvrtek večer.

„A tam si řekneme všechno potřebné,“ přibližuje Pála. „Teprve poznáváme, kde máme jídlo, nebo jak je to kam daleko ze šatny.“

Na sžívání se s povrchem, bublinou, do níž mají připraveny třeba deskové hry, i díky programu Poháru Billie Jean Kingové budou mít Češky dostatek času. Do turnaje vstoupí v pondělí od 17:00 proti Německu.

„Bude potřeba si zvyknout na to, jak je kurt velký a že tady bude hodně lidí,“ uvědomuje si Krejčíková.

„Hrajeme doma a pro mě to bude velká singlová premiéra v téhle hale. Vyrovnat se s tím bude náročné, ale už se na to připravuju delší dobu. Spíš než na tlak se musím soustředit na to, že nejdůležitější je si to tady užít a pobavit diváky.“

Pála: Snad zůstaneme neporazitelní

Šampionka letošního Roland Garros k atmosféře O2 areny poprvé přičichla při vítězném finále v roce 2018, které sledovala z lavičky.

„Tehdy jsem si říkala, že bych tady jednou chtěla hrát ten nejdůležitější zápas před českými diváky a kdyby to vyšlo, tak ho i vyhrát,“ vzpomíná. „Doufám, že na konci příštího týdne se nám to podaří.“

Domácí naděje ovšem nejprve musí projít tuhým bojem o postup ze skupiny. Po Německu s Angelique Kerberovou se ve čtvrtek střetnou se Švýcarskem, které vede Belinda Bencicová.

„Skupina je určitě jedna z nejtěžších, ale myslím, že taky máme dobrý a silný tým,“ věří světová čtyřka Krejčíková, nejvýše postavená hráčka celého turnaje.

O její formě netřeba diskutovat, vždyť hned po pražské misi se přesune do Mexika na Turnaj mistryň.

Krejčíková už se v hotelu potkala se Švýcarkou Bencicovou:

Minulý týden na akci v Moskvě se předvedla i Vondroušová, která uhrála semifinále. Siniaková zase triumfovala v deblu s Lotyškou Ostapenkovou. A Martincová atakuje první padesátku světového pořadí.

„Mám z toho dobrý pocit,“ přikyvuje Pála, který se v týmové soutěži se svěřenkyněmi potkal naposledy v dubnu 2019 při baráži s Kanadou.

V dřívějším Fed Cupu Češky triumfovala jedenáctkrát, v letech 2012, 2014, 2015 a 2018 zvládly vítězné finále právě v O2 areně.

„Hodně jsem se těšil, je neskutečné, že jsme se sešli v Praze,“ říká Pála. „A věřím, že tady zase budeme neporazitelní.“