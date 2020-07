Veselý: Udělal jsem hodně chyb, ale v koncovce jsem vždy našel správnou cestu

Za stavu 4:0 a 30:0 jste se už asi viděl v šatně, že?

Viděl, ale zároveň jsem se necítil úplně klidný. Nedokážu si to moc vysvětlit. Dal jsem dvojchybu, ta všechno odstartovala a pak to bylo trápení. Naštěstí za stavu 5:5 jsem se uvolnil a předvedl dobrý tenis. To už je taková moje klasika: když nevím coby a teče mi do bot, tak se uvolním.

To se stalo i teď, třetí set jste vyhrál 7:5.

Je to samozřejmě výborný pocit. Každé vítězství potěší. Že to bylo 4:0, pak se to vrátilo na 4:4 a 5:5, není mentálně jednoduché, ale zvládl jsem to.

Je pro vás výhra o to cennější?

Někdy je lepší vyhrát takhle než dvakrát 6:2 Obecně každý zápas, který teď odehrajeme, je velký benefit. Čím delší zápas, tím lepší. Nedělal jsem to schválně, ale dlouhý zápas mi dá daleko víc, než kdyby byl průběh rychlý.

Takže zápasy berete pořád spíš jako trénink?

Určitě nás zápasy vyhecujou, chceme vyhrát. Přeci jen jsme odkojeni na zápasech a na soutěžích a vždycky chceme vyhrát, ať je to trénink nebo zápas. Ale s tím napětím, když hrajete o body nebo o semifinále turnaje, se to nedá moc porovnávat.

V jaké fázi přípravy teď jste?

Teď už se člověk zase musí stoprocentně připravovat na začátek sezony. Během krize to bylo nepříjemné, ale teď už jsme stoprocentně v práci a chystáme se, abychom byli připraveni. Kdy jindy bychom měli být než po půlroční pauze?

Co vás čeká dál? V srpnu by sezona měla pokračovat v Americe, už víte, jaké turnaje zvolíte?

Nejradši bych odehrál úplně všechno, ale to není reálné. Program je takový, jaký je. Bude se opravdu těžko hledat v týdnu volno. Na druhou stranu si myslím, že v tomto případě bude rozhodovat strategie správného výběru turnajů. Všichni se do toho budou hrnout, ale ne každý vydrží hrát sedm turnajů v řadě.

Nemáte strach z možného dalšího šíření nákazy? Tak jako se to třeba stalo během exhibice Adria Tour, kterou pořádal Novak Djokovič.

Osobně strach z koronaviru nemám. Spíš si myslím, že pro nás hráče je nejvíce nepříjemné to, že budeme jenom zavřeni mezi kurty a hotelem.

To musí být psychicky hodně náročné.

Teď když někdo prohraje v prvním kole na turnaji, tak bude muset být týden na kurtech nebo na hotelu, nikam si nebude moct vyrazit, i když bude mít den volna. Je to nepříjemné, ale všichni se musíme semknout, vydržet i nějaké nepříjemné věci, protože je důležité, aby se to znovu rozběhlo, abychom ATP Tour znovu nastartovali, ať tenis znovu žije.

V Česku se po návratu sezony odehraje čtveřice challengerů, máte v plánu i některý z nich?

Uvidíme. Jak jsem řekl, musíme to nějakým způsobem nakombinovat, vybrat správné turnaje. Tady v Česku jsou čtyři turnaje, z toho dva velké challengery. V hlavě to teď úplně nemám, ale určitě si s týmem sedneme a poskládáme to, aby to mělo hlavu a patu.