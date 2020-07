Veselý získal první bod v česko-slovenském Poháru přátelství

V rámci projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se dnes a v neděli utkávají daviscupové a fedcupové výběry a také týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let. Hraje se v Praze, Říčanech a Bratislavě.

Tenistky hrají ve slovenské metropoli, kde od 14:00 nastoupí loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka Markéta Vondroušová proti Anně Karolíně Schmiedlové. Největší hvězdu Petru Kvitovou na kurt nepustí znovu zraněné předloktí.

Pětašedesátý hráč světa Veselý nasázel 13 es, ale s Kleinem (306. v žebříčku ATP) měl plné ruce práce. V prvním setu vyrovnal z 1:4 na 4:4 a za stavu 4:5 odvrátil esem setbol, aby koncovku zvládl. Druhý set ztratil, ve třetím neudržel náskok 4:0 a nakonec v utkání dlouhém dvě a čtvrt hodiny proměnil třetí mečbol.

V hledišti na Spartě ve Stromovce se objevilo jen pár fanoušků a většina ze 700 míst zůstala prázdná. „Část vstupenek šla do prodeje a dvě třetiny byly určeny pro tenisové kluby. Ale i po událostech na Adria Tour jsme nechtěli vzhledem k budoucím akcím nic uspěchat a podcenit a distribuci volných vstupenek jsme nerealizovali,“ řekl novinářům prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Na Spartě vedle daviscupového týmu hrají také tenistky do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se uskuteční na dvorcích v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru střetnou vedle fedcupového týmu i hráči do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let.