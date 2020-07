Kolářovi k demolici favorita gratuloval i Krpálek. Krásný pocit, zářil tenista

V nominaci pro první duel nedělního programu Kolář nahradil Jiřího Veselého. „Kapitán říkal už v týdnu, že by chtěl vystřídat všechny čtyři hráče, abychom si zahráli,“ prozradil Kolář. „Samozřejmě tam pořád byl nějaký otazník, že se uvidí, co a jak bude, ale tak nějak jsem tušil, že bych si mohl zahrát.“

Český talent se Jaroslavu Navrátilovi za důvěru odvděčil demolicí 96. hráče světa Martina. „Velký vliv na utkání měl můj povedený nástup,“ hodnotil Kolář. „Andrej první tři čtyři gamy nehrál vůbec špatně, ale mně se povedlo pár vítězných returnů a tím, že jsem ho tlačil do defenzivy, tak chtěl něco změnit, a kvůli tomu pak dělal chyby, které by normálně neudělal.“

Kolář v prvním setu na antukovém dvorci na pražské Spartě exceloval. Ztratil jen deset fiftýnů a za pouhých 18 minut nadělil soupeři kanára, a příslušníka první stovky světového žebříku tak zdolal i ve druhém vzájemném utkání.

„Ale ten první zápas si vůbec nepamatuji,“ marně Kolář vzpomínal na leden 2018. „Nicméně jeho styl mi vyhovuje, platí na něj, když jsem aktivní a nepouštím ho do jeho hry. On když soupeře rozběhá, tak si s ním umí hrát jako kočka s myší. To je pak hodně nepříjemné,“ nastiňuje protivníkovy přednosti.

Kolář je však na sluncem zalitém kurtu výtečně zneškodnil. „Pro mě bylo reprezentovat vždy hrozná čest,“ svěřil se. „Už když jsem byl malý, tak jsem trávil hodiny sledováním kluků v Davisově poháru a moc jsem jim fandil. Dostat se na kurt za Česko jsem vždy bral jako něco, co bych si chtěl splnit, je to opravdu krásný pocit.“

Zdeněk Kolář v zápase daviscupových týmů v česko-slovenském Poháru přátelství.

V prestižní týmové soutěži už nastoupil ve čtyřhře, na začátku března právě proti Slovákům v baráži v Bratislavě. „Při Davis Cupu na Slovensku bylo přeci jen víc lidí, tady člověk nemohl počítat, že přijde tolik lidí i kvůli pandemii,“ srovnává obě akce. „Ale člověk má pořád za sebou českou vlaječku a jestli je to Davis Cup, nebo Pohár přátelství, pro mě nehrálo absolutně žádnou roli, vždy jsem se snažil podat maximální výkon.“

Na Kolářovi bylo znát, že po koronavirové pauze odehrál několik těžkých zápasů, například na konci května hrál finále turnaje O pohár prezidenta ČTS. „Určitě mi to pomohlo, když nebyly turnaje, tak jsem se snažil hodně trénovat a využít ten čas ke cvičením, které se normálně během sezony nedají stihnout.“

Až se tenisová sezona znovu rozběhne, budou mít čeští tenisté dostatek příležitostí ukázat se před domácím publikem. V plánu pro zbytek roku v tuzemsku figurují hned čtyři podniky kategorie Challenger.

„Je skvělé, že turnaje budou v Česku, člověk nebude muset cestovat do ciziny,“ oceňuje Kolář. „Upřímně řečeno, zatím se mi nikam do světa nechce, přijde mi to stále celkem nebezpečné. Jsem rád, že budu moct být v České republice, kde jsme na tom v rámci této pandemie dobře. Pro české tenisty je velmi výhodné, že můžeme hrát doma.“

Starty ve vlasti s sebou nesou nejen komfort v podobě absence cestování, ale také setkání se známými osobnostmi. Jedno takové si zažil i Kolář, kterému za výhru nad Martinem přišel pogratulovat Lukáš Krpálek.

„Je to krásný pocit, viděl jsem ho poprvé naživo. Když se na vás přijde podívat takováto osobnost, tak je to úžasné,“ zářil tenista.

A co se od slavného judisty dozvěděl? „Jenom mi pogratuloval a říkal, že taky párkrát zkoušel tenis. Shodou okolností si v Riu zahrál právě s Andrejem Martinem,“ usmíval se Kolář.

Svým výkonem si rázně řekl o to, aby šampion juda příště vyzval jeho.