Tenisté těží ze zápasové praxe. Při restartu budeme mít výhodu, věří Forejtek

Po sobotě zněl stav souboje daviscupových týmů Česka a Slovenska na antuce pražské Sparty nerozhodně 1:1, v neděli rozhodli o vítězství domácího družstva mladé pušky. Nejprve Zdeněk Kolář přejel Andreje Martina, poté se povedeným představením blýskl i Forejtek.



Daviscupový tým porazil v Poháru přátelství Slováky

„Hráli jsme proti žebříčkově lepším soupeřům, takže jsme rádi, že jsme to zvládli,“ připomněl 432. hráč pořadí ATP fakt, že oba nedělní čeští singlisté vstupovali do svých duelů jako outsideři.

K vítězství jím dopomohla větší zápasová praxe, tenisté v tuzemsku po koronavirové pauze nelení a snaží se odehrát co nejvíce zápasů, byť zatím v rámci exhibičních formátů.

„My v Česku jsme už odehráli více zápasů, což je pro nás určitě výhoda. Slováci naopak spíš jen trénují a když pak hrají zápas, tak je to pro ně těžší,“ srovnává Forejtek.

I tak podle něj nasazení hráčů odpovídalo březnovému duelu, kdy se Češi a Slováci potkali v plnohodnotné daviscupové baráži. „Brali jsme to jako normální zápas,“ zdůraznil Forejtek. „Nevím teda jak oni, ale včera taky hráli naplno.“

Český tenista v zápase s Horanským skvěle zvládl koncovky obou setů, od stavu 4:4 sbíral gamy jen on. Druhé dějství přitom k vyrovnanému závěru nesměřovalo, Forejtek vedl už 3:1, slovenský soupeř však sérií tří her v řadě otočil na 4:3 ve svůj prospěch.

„Prohrál jsem si servis zase proti větru, ale byl to jen jeden brejk,“ sdělil o osm let mladší Forejtek. „Pak jsem ho naštěstí znovu brejknul za stavu 4:4. Jsem moc rád, že jsem si mohl zahrát a radost je o to větší, že jsem vyhrál.“

Kvůli zranění měl více času na učení

Na kurtu se cítí v pohodě i proto, že nedávno úspěšně složil maturitní zkoušku a může se plně koncentrovat na bušení do míčů. „Učil jsem se hodně, v předmaturitním období jsem ani netrénoval naplno a podle toho nějaké ty zápasy i vypadaly,“ přiznává. „Teď už je to lepší, pomalu se do toho dostávám.“



Času na přípravu měl dostatek i kvůli zranění, které si přivodil krátce před dnem D. „Měl jsem tak o čtyři dny víc na učení, vůbec jsem netrénoval. V uvozovkách jsem to uvítal, kdyby to bylo o čtrnáct dní dřív, uvítal bych to možná ještě o trochu víc. Ale jsem rád, že to nebylo nic hrozného a můžu teď normálně hrát,“ vypráví.

A Forejtek také věří, že aktuální zápasová praxe se může pozitivně projevit na výkonech českých tenistů, až dění na okruhu znovu ožije. „Určitě by nám to mělo pomoct. V ostatních státech nemají tolik zápasů, takže bychom mohli mít určitou výhodu. I když úplně ostrý turnaj je ještě něco jiného.“