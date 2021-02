Jedno z nejcennějších vítězství, zářil zraněný Djokovič. Dá se ale do kupy?

„Je to rozhodně jedno z nejcennějších vítězství v mém životě,“ nezastíral Djokovič po přetahované 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6 a 6:2. „Nezáleží na tom, jaké to bylo kolo a proti komu jsem hrál. Že jsem zápas zvládl i za takových okolností, je rozhodně něco, co si budu navždy pamatovat.“

Co se tedy přihodilo?

První hráč světa kráčel ve třetím kole za hladkým postupem, s přehledem vedl 2:0 na sety. Jenže v úvodu třetí sady chtěl zareagovat na úder do protipohybu, zaškobrtnul a skončil v hlubokém rozštěpu.

Okamžitě se vzpřímil a zjišťoval, jestli je v pořádku.

A brzy poznal: nejsem.



V akrobatické pozici si Djokovič natrhl břišní sval a vinou omezeného pohybu a bolesti rázem začal za svým soupeřem Taylorem Fritzem zaostávat.

„Když jsem si na začátku třetího setu vzal první medical time out, vážně jsem přemýšlel o tom, že odstoupím, protože jsem se nemohl hýbat,“ prozradil Djokovič po zápase. „Nemohl jsem se vytočit, nemohl jsem returnovat. Mohl jsem jedině podávat, což mě dostalo z potíží.“

Osminásobný vítěz Australian Open boj nezabalil a postupně nacházel režim, v němž mohl obstojně fungovat.



V polovině čtvrtého setu, kdy se v Melbourne blížila půlnoc, byl zápas na deset minut přerušen, protože diváci museli kvůli nově platným opatřením v boji s koronavirem hlediště opustit. Djokovič tuto pauzu využil k rekonvalescenci a v pátém setu znovu udeřil.

Od stavu 2:2 šňůrou čtyř gamů v řadě rozhodl utkání ve svůj prospěch a po téměř třech a půl hodinách přemohl nepříjemného soka i vlastní tělo, za což se odměnil řevem hodným lvího krále.

Na tiskové konferenci poté prohlásil: „Teď jen vím, že mám natržený sval, nedokážu říct, jestli se zvládnu zotavit. Ale jsem velmi pyšný na svůj úspěch a uvidíme, co se stane.“

V sobotu, druhý den po vydřené výhře, se Srb vrátil do areálu Australian Open, na trénink se však ani zdaleka necítil. „Bolí to hrozně. Vzal jsem si nejvyšší možnou dávku protizánětlivých léků,“ prozradil.

Definitivní stanovisko o své budoucnosti na turnaji ale neuvedl, do zápasu s Milosem Raonicem, který v nedělním programu přijde na řadu až jako poslední, se bude snažit dát dohromady.

„Jsem si jistý, že jde o natržený sval. Musím ale počkat na lékařská vyšetření, abych pochopil, o co přesně jde,“ přiblížil.

Rozhodně udělá vše, aby si v Melbourne mohl znovu oslavně zajásat.