Tohle bude jiný tenis. Svobodnější atmosféra končí, Melbourne škrtá diváky

22:34

Co se děje, nebaví vás to snad? Baví, a moc, ale... Do kroniky obskurností ve sportu v časech koronaviru přibyl další záznam. Obhájce titulu Novak Djokovič bojoval s Taylorem Fritzem i svlastním zraněním, zápas jako hrom. Jenže uprostřed čtvrtého setu se lidi prostě sebrali – a odešli.