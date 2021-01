Snad jsem pro vás dost dobrý. Djokovič a jeho věčný boj se světem

Ano, srbské tenisové eso je milováno. Ale rozhodně ne všemi.

Platí to i na jeho podivném začátku nové sezony. Světová jednička před exhibicí proti Janniku Sinnerovi odstoupila - čtvrthodinu před startem! Důvod? Bolavý puchýř na ruce.

Zastoupil ho krajan Filip Krajinovič, avšak jen na první set, po něm Djokovič vtrhnul na kurt a zmátl i šéfy přenosu, kteří ponechali u skóre Krajinovičovo jméno.

„Jelikož se blíží ATP Cup i Australian Open, nechtěl jsem příliš riskovat. Ale pak ve mně vzplály tak silné emoce,“ líčil Djokovič. „Když jsem viděl plné hlediště, prostě jsem musel hrát. Omlouvám se, že jsem tam nebyl celou dobu. Doufám, že jste si to užili i tak.“

Změnil plány proto, jaký poprask vypukl na sociálních sítích? Či skutečně překonal bolest a promluvila jeho nezměrná vášeň k tenisu? Ryze djokovičovská situace.

Srb patří k nejlepším tenistům dějin, k ikonám sportu 21. století. Zároveň je v popularitě věčně skryt za dvojicí Roger Federer, Rafael Nadal. A to ho štve. „Nevím, co by ještě musel udělat, aby si získal přízeň po celé planetě. Aby ho měli všude upřímně rádi,“ řekl pro slovenský Šport jeho kouč Marián Vajda.

Na US Open si loni image ještě pokazil gigantickým blikancem, když ve vzteku míčkem napálil sudí a byl z turnaje vyloučen - a rok 2021 změny nepřináší. Už poté, co Djokovič vyzval pořadatele k výraznému zmírnění podmínek karantény pro tenisty, to schytal. Hlavně od Australanů, neboť desetitisíce z nich stále nuceně setrvávají v cizině s nejistou vyhlídkou návratu do vlasti.

Opět djokovičovská situace ve vší rozporuplnosti. Ukázalo se, že šlo o návrhy, nikoli o ultimáta. Djokovič se dušoval, že jako šéf vlastní hráčské organizace jen lobbuje za svůj rajon, jenže mediálním světem proletěla slova Rafaela Nadala: „Někteří z nás nepotřebují zveřejňovat úplně všechno, co dělají pro jiné. Nechceme si tím dělat reklamu.“

Bum: prý válka hvězd a další důkaz o skromném Španělovi a nabubřelém Srbovi, toužícím po lásce veškerenstva jako malé dítě...

Kéž by to bylo tak jasné. Nadal totiž hovořil pro španělskou ESPN, nikoli však v útoku na Djokoviče (jménem ho ani nezmínil), nýbrž ve vlastní obraně - reagoval na obvinění, že zrovna on jakožto tenisová ikona mlčí a nebrání jiné. Sám se ocitl pod palbou, třeba Argentinec Guido Pella pronesl: „Jasně, Djokovičův balkon je větší než můj pokoj, ale aspoň něco řekl.“

Novak Djokovič při exhibici v Adelaide, ukazuje své poranění na ruce.

Zároveň v tutéž dobu Nadal v rozhovoru s legendou CNN Christine Amanpourovou vyprávěl: „S Rogerem i Novakem máme velmi pozitivní rivalitu. Chováme k sobě velký respekt, společně se nám podařilo udělat spoustu krásných a důležitých věcí pro náš sport.“

Kdeže půtka ikon, jen další díl toho, co se táhne roky. Tak to totiž s Djokovičem je a bude vždycky. Snaží se pomáhat, nebo se zviditelňovat? Obětuje se pro fanoušky, či jen žehlí jejich hněv? Záleží na úhlu pohledu. Zpochybňováno nebude jen jeho umění na kurtu, které brzy začne předvádět i v Austrálii.