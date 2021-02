0:5? Je to kousek, hecovala se Muchová: Na grandslamy letím pro úspěch

Favoritkou nebyla, vždyť Plíšková je etablovanou členkou Top 10 a v Melbourne před dvěma lety hrála semifinále. Jenže šikovná slečna z Hané do podobných sfér hodlá nakouknout také - a ideálně už brzy.

Triumf nad krajankou jí může zase dodat sebevědomí, ve 4. kole se Muchová potká s Elise Mertensovou.

„Určitě jsem za tento výsledek ráda, ale grandslam ještě nekončí, takže se dobře připravím na další zápas. Na mojí hře pracujeme a jsem ráda, že to funguje, že mám výsledky. Sice je to teprve třetí turnaj sezony, ale už jsem se dostala takhle daleko,“ řekla na virtuální tiskové konferenci.

Z českých tenistek k sobě s Plíškovou máte nejblíž. Jaký duel to byl?

Myslím, že jsme obě byly hodně nervózní. S troškou štěstí jsem zvládla koncovku prvního setu a druhý jsem začala špatně. Ale gamy byly těsné, pořád jsem bojovala - Karolína udělala pár chyb a mně se podařilo skóre otočit.

Kurážný kousek, vždyť jste prohrávala 0:5. Věřila jste pořád?

Popravdě se toho člověku hlavou moc nehoní; pořád jsem věděla, že to bylo docela kousek. Na Kájiném servisu jsem měla několikrát výhodu a mohla jsem ji brejknout a dostat se zpátky. Snažila jsem se stále hrát s tím, že budu mít šance. A ono to vyšlo. Jsem ráda, že jsem se udržela mentálně dobré vlně.

Pomohly vám společné tréninky během karantény? Či rady od kouče Kotyzy, který dříve vedl i Plíškovou?

Pro obě to byla určitá výhoda. Ale my se známe z Česka, často spolu trénujeme. Každopádně mi zdejší příprava s Karolínou prospěla - i s Davidem jsem se bavila, volali jsme si včera, předal mi nějaké postřehy, co o Káje věděl. Ale taktiku mi dává na každý zápas.

Prozradíte víc?

Byly to taktické rady, takže to bych ani nezmiňovala. Jinak samozřejmě zdůrazňoval bojovnost a to, abych byla pořád v zápase, že se to může lámat.

Vyšlo to. V osmifinále grandslamu jste už potřetí, cítíte se líp připravená?

Spíš bych řekla, že hodně trénujeme a že cítím, že zlepšujeme nějaké věci. Loni jsme se snažili využít delších přestávek k práci na některých aspektech, měli jsme dost času na tenis i na fyzičku. Trošku už od sebe očekávám, že na grandslamech zahraju dobře. Samozřejmě nikdy nevíte, všechny holky okolo hrají taky dobře, ale jezdím na grandslamy s tím, že chceme urvat ten nejlepší výsledek.

Jak se změnila atmosféra Australian Open poté, co se musí hrát bez diváků?

Tím, že jsme hrály první rundu, jsem ráno jenom přejela z hotelu sem, v klubu žádné změny nejsou. Ale jinak je všude prázdno - je to samozřejmě trochu smutnější. Zvlášť když jsme hrály na největším stadionu v areálu. Musíme to ovšem brát tak, jak to je. Nestalo se nám to poprvé, bez diváků už přece jen hrajeme nějakou dobu. Takže to nebyl takový šok.

Povězte, překvapuje vás vlastně, že jste v osmifinále vy s Markétou Vondroušovou, nikoli proslulejší duo Kvitová, Plíšková?

Neřekla bych, že jsem překvapená. Máme hodně dobrých hráček. Při jiném losu jsme mohly být ve hře všechny čtyři, dneska jedna z nás musela vypadnout a kdyby Petra postoupila do třetího kola, narazila by v něm na Markétu. Ale mám radost, že i Markéta jde dál.