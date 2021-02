Rozbít raketu na záchodě? Zakázáno! Zase jsem chytřejší, řekla Plíšková

Když se Plíšková ve druhém setu utrhla do vedení 5:0, zdálo se, že nasazená šestka české derby v Laver Areně otočila. Rozjela se poté, co jí byl po úvodní sadě udělen trestný bod za rozmlácení rakety v zákulisí.

Jenže další své příležitosti - včetně setbolů - už nevyužila, což ji tuze mrzelo. Na turnaji ztroskotala ve třetím kole.

Třebaže se neustále snaží dosáhnout na vysněný grandslamový titul, na sedmém velkém podniku za sebou se neprotloukla ani do čtvrtfinále.

Co se přihodilo za stavu 5:0? V čem byl problém?

Energie jsem měla pořád dost, jen mi uteklo pár těsných gamů. Mohla jsem set vyhrát i 6:0, ale Karolína začala hrát trochu lépe. Do té doby mi všechno vycházelo, jenže je těžké udržet takovou úroveň. Měla jsem asi milion šancí, třeba dva setboly při svém podání. Hodně věcí jsem dneska mohla udělat líp.

Co si myslíte o své současné formě?

Nehraju teď zrovna top, ale nechci být moc sarkastická a negativní, když jsem právě prohrála. Necítila jsem se tady dobře v žádném zápase, některé byly trochu lepší, některé o něco horší. Ale moc jsem kazila a panikařila během výměn. Nemám dost nahraných zápasů. Necítila jsem se pohodlně v žádné činnosti na kurtu.

Překvapil vás trestný fiftýn za rozbitou raketu na chodbě?

To nebylo ani v chodbě, ale na záchodě. Překvapená jsem byla. Čárová rozhodčí, co se mnou šla, mě asi slyšela a nahlásila to. Myslela jsem si, že si na záchodě můžu dělat, co chci, ale evidentně ne. Zase jsem o něco chytřejší.

Čím to, že vám v zápase docela brzy začaly pochodovat nervy?

Bylo to mojí hrou. První set byl špatný od nás obou - takové nervózní trápení, navíc v totálním tichu bez lidí v aréně.

Co pro vás znamenalo, že jste nastoupila proti kamarádce?

Byl to nepříjemný zápas, nejen proto, že jsme tady spolu strávily dva týdny. Trénujeme spolu hodně, ničím mě nepřekvapila. Věděla jsem, co na ni platí, bohužel jsem nebyla schopná plán uskutečnit. Ani v minulém kole s Collinsovou jsem už nehrála moc dobře. Nejvíc teď bojuju sama se sebou, takže je vlastně jedno, kdo je na druhé straně.

Postup do třetího kola vás nejspíš neuspokojil. Jak výsledek berete?

Teď je ještě brzy na nějaký nadhled, snad ho budu mít zítra. Samozřejmě jsem se těšila na diváky. Ještě včera byla v areálu super atmosféra. Lidi mi při tenisu pomáhají, takže mi dneska chyběli. Tahle doba mi evidentně nesedí. Mám natrénováno, ale potřebuju hrát víc turnajů a zápasů v řadě.

Jak je náročné si v současné nejistotě sestavovat program?

Vím jenom, že hned večer letím domů. To je jediná věc, co mě teď zajímá. Pak mě čeká Dubaj a Dauhá. Nevím, jestli se bude hrát v Miami. Je to pořád otevřené, nejde plánovat na měsíce dopředu.

Jak snášíte při kočování po turnajích všechna ta omezení?

Myslím, že je zvládám dobře. Kdo chce cestovat a hrát tenis, musí se s nimi smířit. Prostě je musíme respektovat. Nechci sedět doma. Pro nikoho není situace ideální. Někomu v bublinách chybí procházky po městě. Já bych tady před turnajem trénovala mnohem víc, kdybych směla. Ale taková byla pravidla. Někomu sednou víc a někomu míň.

Váš manžel a manažer prozradil, že vás trápí zdravotní potíže. V jakém stavu je ruka?

Problém jsme řešili před turnajem. O zraněních se po zápase nebavím, nechci se vymlouvat. Byla jsem schopná odehrát dvouhodinový zápas, takže to není tak vážné... Ale je pravda, že ruku musím doléčit. Bude víc volna. Teď jsem ji moc šetřit nemohla. Snažila jsem se využít veškerý čas, který jsme na kurtu dostali. Navíc jsem nově se Saschou (koučem Bajinem), chtěla jsem pod ním natrénovat nějaké situace. Tenhle problém mě obtěžuje už pár let. Ale není mi dvacet, takže nejsem překvapená.